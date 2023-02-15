Міністр оборони Німеччини: 2% від ВВП на оборону для країн НАТО недостатньо

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що мета НАТО у два відсотки від економічного виробництва для оборонних витрат у майбутньому є лише нижньою межею.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на ntv.

"Цього буде недостатньо", - сказав Пісторіус.

Це має стати основою для майбутніх дебатів, додав він, повторюючи думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Федеральний уряд бере участь у голосуванні з цього питання.

У 2014 році країни НАТО взяли на себе зобов'язання витрачати на оборону два відсотки свого валового внутрішнього продукту. Німеччина ще не досягла цієї мети.

У середу міністри оборони країн НАТО обговорюють, як збільшити свої можливості стримування і оборони.