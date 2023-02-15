У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року

Європейський парламент (ЄП) у вівторок, 14 лютого, остаточно схвалив заборону на продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (бензиновими, дизельними та іншими) на території Європейського Союзу з 2035 року.

У жовтні 2022 року Європарламент і країни-члени ЄС досягли домовленості про скоординовані дії в цьому напрямі. В країнах ЄС необхідні рішення були ухвалені ще у листопаді, тепер зелене світло дав і ЄП.

Спори про електропаливо

Одним із спірних пунктів на переговорах було питання про те, чи варто робити виняток для автомобілів з вуглецево-нейтральним синтетичним паливом. Це так зване електропаливо (E-Fuel) виробляється за допомогою електроенергії з води та вуглекислого газу. Питання доручили вивчити Європейській Комісії. Уряд Німеччини вимагав на рівні ЄС положення, згідно з яким на автомобілі на електропаливі заборона спершу накладатися не повинна.

Затверджені нині Європарламентом правила були узгоджені в рамках "зелених" планів ЄС Fit for 55, мета яких - скорочення викидів парникових газів до ЄС на 55 відсотків до 2030 року.