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У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року
09:34 15.02.2023 |
Європейський парламент (ЄП) у вівторок, 14 лютого, остаточно схвалив заборону на продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (бензиновими, дизельними та іншими) на території Європейського Союзу з 2035 року.
У жовтні 2022 року Європарламент і країни-члени ЄС досягли домовленості про скоординовані дії в цьому напрямі. В країнах ЄС необхідні рішення були ухвалені ще у листопаді, тепер зелене світло дав і ЄП.
Спори про електропаливо
Одним із спірних пунктів на переговорах було питання про те, чи варто робити виняток для автомобілів з вуглецево-нейтральним синтетичним паливом. Це так зване електропаливо (E-Fuel) виробляється за допомогою електроенергії з води та вуглекислого газу. Питання доручили вивчити Європейській Комісії. Уряд Німеччини вимагав на рівні ЄС положення, згідно з яким на автомобілі на електропаливі заборона спершу накладатися не повинна.
Затверджені нині Європарламентом правила були узгоджені в рамках "зелених" планів ЄС Fit for 55, мета яких - скорочення викидів парникових газів до ЄС на 55 відсотків до 2030 року.
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