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ЄС створить робочу групу для використання активів РФ у відновленні України
17:52 14.02.2023 |
ЄС у середу створить спеціальну групу, яка працюватиме над тим, щоб заморожені російські активи, включаючи резерви центрального банку, могли бути використані для відновлення України після війни.
Про це заявив у вівторок уряд Швеції, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
"Мандат полягає в тому, щоб сприяти визначенню того, які кошти були заморожені в Європейському Союзі ... і, по-друге, як законно отримати доступ до цих коштів", - сказав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції у Стокгольмі.
За його словами, сьогодні немає попередньої моделі того, як поводитися з російськими активами. ЄС має переконатися, що встановлені відповідні юридичні процедури.
"Саме російські платники податків, а не всі інші платники податків, повинні нести витрати на необхідні відновлювальні роботи", - додав Крістерссон.
Наразі Швеція головує у ЄС на ротаційній основі. Спеціальну групу очолить Андерс Анлід, голова Національної торгової ради Швеції, яка є урядовою агенцією.
За словами Анліда, серед ключових активів будуть кошти російського центрального банку, які, як очікується, становитимуть десятки мільярдів доларів.
"ЄС ніколи раніше не використовував заморожені засоби для відновлення зруйнованої війною країни, тому ми в певному сенсі відкриваємо нову територію", - прокоментував Анлід.
Саміт ЄС 10 лютого ухвалив рішення активізувати з партнерами роботу щодо використання заморожених російських активів з метою відновлення України.
Ще в листопаді 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.
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