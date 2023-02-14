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АНАЛІТИКА

Інфляція у США у січні сповільнилася до 6,4%, але перевищила прогноз

 

Споживчі ціни (індекс CPI) у США у січні 2023 року зросли на 6,4% щодо того ж місяця 2022 року, свідчать дані міністерства праці країни.

Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 6,5% у грудні та перебуває на найнижчому рівні з жовтня 2021 року.

Проте аналітики очікували значно суттєвішого послаблення темпів зростання цін - у середньому до 6,2%, згідно з даними Trading Economics.

Темпи зростання цін на енергоносії минулого місяця прискорилися до 8,7% з 7,3% у грудні, зокрема бензин подорожчав на 1,5% (місяцем раніше він подешевшав на ту саму величину). При цьому зростання вартості електроенергії сповільнилося до 11,9% з 14,3%.

Вартість продуктів харчування у січні піднялася на 10,1% після підвищення на 10,4% на місяць раніше. Уживані автомобілі подешевшали на 11,6% (у грудні їхня ціна впала на 8,8%).

Індекс CPI у січні збільшився на 0,5% щодо попереднього місяця (згідно з переглянутими даними, у грудні зростання становило 0,1%). Це максимальне піднесення за останні три місяці. Він обумовлений, зокрема, подорожчанням продуктів, бензину та природного газу.

Опитані The Wall Street Journal експерти прогнозували підвищення на 0,4%. Сильний підйом цього показника може говорити про те, що інфляція в країні не послабшає так швидко, як би всім хотілося.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) зросли на 5,6% у річному вираженні та на 0,4% у помісячному. Експерти очікували підвищення першого показника на 5,5%, зростання другого збіглося з прогнозом. У грудні зростання становило 5,7% за рік і 0,4% за місяць.

Федеральна резервна система уважно стежить за даними про темпи зростання споживчих цін у країні, які є одним із важливих факторів при ухваленні рішень щодо грошово-кредитної політики. Цільовий рівень інфляції ЦП становить 2%.

Наступне засідання Федрезерву відбудеться 21-22 березня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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