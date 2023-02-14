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Євросоюз включив Росію до «сірого списку» податкових юрисдикцій
13:44 14.02.2023 |
Євросоюз оновив так званий "сірий список" податкових юрисдикцій, додавши до нього Росію, Британські Віргінські острови, Маршаллові острови та Коста-Ріку.
Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.
"Рада шкодує, що ці юрисдикції не співпрацюють щодо податкових питань, і закликає їх зміцнити свою правову базу для вирішення зазначених проблем", - наголосили у повідомленні.
Наразі у переліку 16 юрисдикцій, здебільшого - класичні офшори (Багамські острови, Панама, Трінідад та Тобаго, Вануату та ін.).
Водночас декілька країн залишили "сірий список": Північна Македонія, Барбадос, Ямайка та Уругвай. При цьому Гонконг, Малайзія та Катар отримали відстрочки для усунення недоліків.
Зазначається, що претензії до Росії пов'язані з ухваленням минулого року поправками до законодавства, яке регулює режим спеціальних адміністративних районів (їх у Росії два - у Примор'ї та Калінінградській області). Крім того, Рада ЄС зауважує, що діалог із Росією з питань податкового законодавства "зайшов у глухий кут" на тлі військових дій в Україні.
Вперше "сірий список" було складено у грудні 2017 року. Наступний його перегляд заплановано на жовтень 2023 року.
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