Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Нідерландах з 2024 року планують створити термінали для LNG

 

Нідерланди розглядають можливість створення нових LNG-терміналів з 2024 року після того, як повідомили, що «практично» російський газ зараз не надходить до країни по трубопроводах, повідомляє Gasworld.

Також докладаються зусилля для подальшого збільшення потужностей для імпорту СПГ після подвоєння потужностей минулого року. Як новий енергетичний термінал Eems, так і термінал GATE пропонують можливості для такого подальшого розширення, згідно з Міністерством економіки та кліматичної політики.

Відсоток СПГ, імпортованого з росії, скоротився вдвічі до 15%, а поставки все ще надходять кораблями. Скорочення імпорту газу з росії в основному було компенсовано імпортом СПГ, а також подвоєнням імпорту газу з Бельгії та збільшенням імпорту газу з Великої Британії.

Впроваджується ряд заходів, щоб забезпечити достатні запаси газу на наступну зиму. Газосховища знову повинні бути заповнені щонайменше на 90%, цього достатньо для приблизно третини річного споживання Нідерландами. Однак цей газ також використовуватимуть інші європейські країни. Що стосується імпорту, зокрема СПГ, Нідерланди працюють на рівні ЄС над планом спільних закупівель.

Роб Джеттен, міністр клімату та енергетичної політики, заявив, що незабаром після початку війни в Україні вона поставила за мету обмеження імпорту енергоресурсів з росії в максимально можливому ступені.

«Це тому, що понад 60% державних доходів росії було отримано від експорту викопного палива», - сказав він. «Відтоді ми докладаємо наполегливих зусиль, щоб знайти альтернативні джерела, зберегти енергію, прискорити енергетичний перехід і пом'якшити зростання цін на енергію, де це можливо.

«Ми продовжуємо наполегливо працювати, щоб забезпечити задоволення поточного попиту на газ, наприклад, сприяючи збільшенню імпорту СПГ з диверсифікованих, більш стабільних регіонів, забезпечуючи належне заповнення газосховищ, організовуючи спільні закупівлі газу на рівні ЄС та заощаджуючи енергія».

Термінал GATE, спільне підприємство Gasunie і Vopak, є імпортним терміналом СПГ, розташований на Маасвлакте біля в'їзду в Роттердам. Кожен з трьох резервуарів має ємність 180 000 кубічних метрів.

Дочірня компанія Gasunie EemsEnergyTerminal розробила новий плавучий LNG-термінал у районі Eemshaven у відповідь на нестабільність газопостачання та бажання бути менш залежними від російського газу. Намір полягає в тому, щоб використовувати цей сайт у майбутньому для імпорту зеленого водню.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0973
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4439  0,02 0,04 40,1574  0,03 0,07
EUR 41,8116  0,02 0,04 42,8023  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес