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АНАЛІТИКА

Люди сплять під банкоматами: у Нігерії провалилася реформа безготівкового суспільства

 

У Нігерії людям доводиться багато годин стояти та навіть спати в довгих чергах до банкоматів та банків, щоб не пропустити видачі готівки, яка практично закінчилися в країні після спроби центробанку створити безготівкове суспільство. Про це йдеться у репортажі ВВС.

У жовтні минулого року центробанк Нігерії оголосив про масовий обмін старих купюр популярного номіналу на нові з метою боротьби з інфляцією, підробленими купюрами та заради просування безготівкового суспільства.

Центробанк закликав усіх нігерійців нести старі купюри до банків та згодом отримати свої гроші назад вже новими купюрами.

У результаті реформа створила щось подібне до безготівкового суспільства, але не так, як планував центробанк.

Людям стало важко здійснювати онлайн-платежі та перекази. Аналітики кажуть, що інфраструктура підтримки цифрової системи недостатньо надійна.

"Ідея полягала в тому, щоб обмежити кількість готівки, до якої люди мають доступ, щоб спонукати їх здійснювати цифрові платежі, щоб центробанк міг відстежувати, куди йдуть гроші. Але нігерійські банки не мають можливостей або структури для безперешкодної роботи цифрових платежів", - прокоментував для ВВС Пол Алахе, старший економіст консалтингової компанії SPM Professionals.

Оголошуючи редизайн, центробанк заявив, що нові банкноти будуть в обігу з 15 грудня, а старі банкноти перестануть бути законним платіжним засобом наприкінці січня. Потім банк продовжив термін обміну до 10 лютого. Проте втрутився Верховний суд і припинив цей термін, і черги до банків залишилися.

Багато нігерійців також звинувачують відділення банків у хаосі, що створився. Відділення, як і раніше, видають старі банкноти, а не нові, тим самим зберігаючи їх в обігу.

Також правоохоронці провели обшуки у деяких банківських відділеннях та заарештували менеджерів за звинуваченням, що вони зберігали нові банкноти у сховищах, щоб видавати їх багатим та впливовим клієнтам.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Нигерія
 

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