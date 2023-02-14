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АНАЛІТИКА

США зібрали більшість уламків збитої повітряної кулі, яку вважають шпигунським апаратом Китаю

США зібрали більшість уламків збитої повітряної кулі, яку вважають шпигунським апаратом Китаю

 

Американські фахівці зібрали значну частину уламків збитої повітряної кулі, яку США вважає шпигунським апаратом Китаю, а офіційний Пекін наполягає, що це метеозонд, який збився з курсу.

Про це повідомляє ABC News, пише "Європейська правда".

Протягом понеділка фахівці зі спецсудна витягли з дна океану значну частину обладнання, що було на повітряній кулі. Його довжина могла сягати 9 метрів.

США зібрали більшість уламків збитої повітряної кулі, яку вважають шпигунським апаратом Китаю

 

У Північному командуванні заявили, що фахівці зібрали значну частину уламків, включно з усіма пріоритетними фрагментами датчиків та електроніки, а також великими елементами конструкції. "Пошукові роботи призупиняли наприкінці попереднього тижня через шторм.

Нагадаємо, підозрілу повітряну кулю збили 4 лютого - після того, як апарат кілька днів летів над територією США.

Ключові теги: США
 

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