США зібрали більшість уламків збитої повітряної кулі, яку вважають шпигунським апаратом Китаю

Американські фахівці зібрали значну частину уламків збитої повітряної кулі, яку США вважає шпигунським апаратом Китаю, а офіційний Пекін наполягає, що це метеозонд, який збився з курсу.

Про це повідомляє ABC News, пише "Європейська правда".

Протягом понеділка фахівці зі спецсудна витягли з дна океану значну частину обладнання, що було на повітряній кулі. Його довжина могла сягати 9 метрів.

У Північному командуванні заявили, що фахівці зібрали значну частину уламків, включно з усіма пріоритетними фрагментами датчиків та електроніки, а також великими елементами конструкції. "Пошукові роботи призупиняли наприкінці попереднього тижня через шторм.

Нагадаємо, підозрілу повітряну кулю збили 4 лютого - після того, як апарат кілька днів летів над територією США.