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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада закликає своїх громадян терміново покинути Білорусь

 

Влада Канади закликає своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі через ризик "свавільного застосування місцевих законів" і війни Росії проти Україні. Рекомендації розміщені на сайті уряду Канади. Канадцям, які перебувають на території Білорусі, порадили негайно її залишити.

Можливості посольства Канади в Польщі з надання консульських послуг у Білорусі вкрай обмежені, йдеться у повідомленні: "Ви не повинні розраховувати на те, що уряд Канади допоможе вам покинути країну", - наголошується в застереженні.

Рекомендації тим, хто залишається

Тим, хто все-таки вирішить залишитися в Білорусі, радять стежити за новинами, мати достатній запас готівки, предметів першої необхідності та ліків, бути готовим за потреби знайти укриття, а також - до можливих збоїв у роботі транспорту та основних служб.

Подібний заклик також озвучило МЗС Франції. "У контексті збройного наступу, розпочатого Росією проти України, і закриття білоруського повітряного простору, будь-які поїздки в Білорусь офіційно не рекомендуються", - зазначили у французькому відомстві. Громадянам Франції пропонують негайно покинути Білорусь автомобільним транспортом через пункти перетину кордону з Литвою, Польщею або Латвією.

Громадянам США порадили негайно покинути Росію

Так само американське посольство в Москві 12 лютого рекомендувало громадянам США покинути Росію через "непередбачувані наслідки неспровокованого повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну", а також відмовитися від поїздок до РФ.

17 січня одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила в інтерв'ю DW, що на території Білорусі можуть перебувати 12 тисяч російських військових. "Ми постійно отримуємо інформацію від мережі наших волонтерів, які спостерігають за військовими навчаннями (Росії та Білорусі. - Ред.), прибуттям ешелонів із військовою технікою та російськими солдатами, - зазначала Тихановська. - Наше завдання - в тому, щоб не допустити залучення білоруських збройних сил у цю війну", - додала вона.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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