Велика Британія та RBSL погодили остаточний варіант основного бойового танка Challenger 3

Паралельно з підготовкою до відправки в Україну Challenger 2 Велика Британія займається роботою над новим основним бойовим танком. Військові нарешті погодили остаточний варіант Challenger 3 з компанією Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Що відомо

Міністерство оборони Сполученого Королівства заявило, що спільне підприємство Rheinmetall і BAE Systems може почати роботу над створенням першого прототипу Challenger 3. Оборонне відомство уклало з RBSL контракт вартістю £800 млн у 2021 році, в рамках якого британська армія до кінця 2027 року має отримати 148 танків.

RBSL тестує нову систему броні, яку було розроблено спеціально для Challenger 3. Для захисту від протитанкових ракет буде використовуватися ізраїльська система активного захисту Trophy, розроблена компанією Rafael.

Challenger 3 буде обладнаний новою вежею, сумісною з танками країн-союзниць. Це означає, що її можна буде встановлювати на бойові машини інших держав. Також модернізація передбачає встановлення нової гармати L55A1 калібру 120 мм.

У Challenger 3 буде використовуватися нова гідрогазова підвіска і модернізована силова установка. Максимальна швидкість танка становитиме 60 км/год.