Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія та RBSL погодили остаточний варіант основного бойового танка Challenger 3

Велика Британія та RBSL погодили остаточний варіант основного бойового танка Challenger 3

 

Паралельно з підготовкою до відправки в Україну Challenger 2 Велика Британія займається роботою над новим основним бойовим танком. Військові нарешті погодили остаточний варіант Challenger 3 з компанією Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Що відомо

Міністерство оборони Сполученого Королівства заявило, що спільне підприємство Rheinmetall і BAE Systems може почати роботу над створенням першого прототипу Challenger 3. Оборонне відомство уклало з RBSL контракт вартістю £800 млн у 2021 році, в рамках якого британська армія до кінця 2027 року має отримати 148 танків.

RBSL тестує нову систему броні, яку було розроблено спеціально для Challenger 3. Для захисту від протитанкових ракет буде використовуватися ізраїльська система активного захисту Trophy, розроблена компанією Rafael.

Велика Британія та RBSL погодили остаточний варіант основного бойового танка Challenger 3

 

Challenger 3 буде обладнаний новою вежею, сумісною з танками країн-союзниць. Це означає, що її можна буде встановлювати на бойові машини інших держав. Також модернізація передбачає встановлення нової гармати L55A1 калібру 120 мм.

У Challenger 3 буде використовуватися нова гідрогазова підвіска і модернізована силова установка. Максимальна швидкість танка становитиме 60 км/год.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0973
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4591  0,01 0,03 40,1844  0,02 0,05
EUR 41,8284  0,10 0,25 42,8578  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес