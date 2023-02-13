Фінансові новини
- |
- 13.02.23
- |
- 22:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Google навчатиме німців розрізняти фейки
17:45 13.02.2023 |
Інтернет-гігант Google поширює на Німеччину відеокампанію із запобігання дезінформації у мережі. Про це у понеділок, 13 лютого, повідомила дочірня компанія Google Jigsaw. До цього подібні відео поширювалися у Польщі, Чехії та Словаччині.
Кампанія ґрунтується на дослідженнях, проведених психологами з Кембриджського та Брістольського університетів, які розробили концепцію так званого пребанкінгу - себто, спростування дезінформації на випередження. Цей підхід навчає користувачів розпізнавати неправдиві твердження ще до того, як вони з ними стикнуться.
Увагу глядачів звертають на те, коли нібито нейтральна інформація має на меті змусити людей повірити в те, що не відповідає дійсності. Ознакою маніпулятивного контенту є, наприклад, мова, яка зачіпає емоційно або коли на певні групи покладають відповідальність за те, до чого вони не причетні.
Запобігання поширенню упереджень щодо біженців з України
Як приклад наводять відео з кампанії, поширеній у Східній Європі, що зображує трьох подруг, які зустрічаються у пабі ввечері. Одна з них закликає їх поїхати додому раніше з остраху, що на неї на вулиці у вечірній час нападуть українські біженці. Дві інші учасниці ролику заспокоюють подругу і зазначають, що більшість біженців - це жінки і маленькі діти.
"Дехто хоче налаштувати нас проти українців, які рятуються від війни. Легше впливати на людей, які чогось бояться, і відволікати увагу від справжньої причини, чому біженці тут", - йдеться у відеоролику.
Керівниця відділу досліджень і розробок Jigsaw Бет Голдберг зауважила, що дезінформація щодо українських біженців в основному спрямована на те, щоб зобразити їх як загрозу здоров'ю, процвітанню та ідентичності громадян ЄС. Часто ці повідомлення супроводжують маніпулятивні відео та зображення й маскуються під авторитетні ЗМІ.
Теми роликів залежать від локального контексту
Боротьба з фейками про українських біженців - лише одна з можливих тем кампанії в Німеччині, тематичний фокус якої ще обговорюватиметься локально, додала Голдберг.
Протягом року Jigsaw планує розширити інформаційну кампанію не лише на Німеччину, а також на Індію. Пребанкінг разом із традиційною журналістикою, модерацією контенту та іншими методами може допомогти користувачам досягти своєрідного колективного імунітету до дезінформації, зауважує Associated Press.
У РФ перевірятимуть контент на предмет порушень законів
Тим часом в Російській Федерації запустили систему "Окулус", націлену на автоматизований пошук різних порушень законодавства РФ у зображеннях і відео з використанням технологій комп'ютерного зору.
Це стосується, зокрема, так званої екстремістської тематики, закликів до масових незаконних заходів, суїциду, пропаганди наркотиків та ЛГБТ, йдеться у повідомленні "Головного радіочастотного центру", який працює під керівництвом "Роскомнагляду".
Система, розробка якої коштувала 57,7 мільйона рублів, аналізуватиме понад 200 тисяч зображень на добу (зі швидкістю близько трьох секунд на одне зображення). До цього фахівці центру робили це переважно вручну, в середньому обробляючи 106 зображень і 101 відео на день.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони
|Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
|Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Велика Британія та RBSL погодили остаточний варіант основного бойового танка Challenger 3
|Польща передала Україні 250 танків Т-72, - Моравецький
|Франція закликала своїх громадян негайно залишити Білорусь
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Єврозона уникне рецесії завдяки падінню цін на газ — прогноз Єврокомісії
|Передання бойових літаків Україні потребує ретельного обговорення - Столтенберг
Бізнес
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator