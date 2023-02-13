Google навчатиме німців розрізняти фейки

Інтернет-гігант Google поширює на Німеччину відеокампанію із запобігання дезінформації у мережі. Про це у понеділок, 13 лютого, повідомила дочірня компанія Google Jigsaw. До цього подібні відео поширювалися у Польщі, Чехії та Словаччині.

Кампанія ґрунтується на дослідженнях, проведених психологами з Кембриджського та Брістольського університетів, які розробили концепцію так званого пребанкінгу - себто, спростування дезінформації на випередження. Цей підхід навчає користувачів розпізнавати неправдиві твердження ще до того, як вони з ними стикнуться.

Увагу глядачів звертають на те, коли нібито нейтральна інформація має на меті змусити людей повірити в те, що не відповідає дійсності. Ознакою маніпулятивного контенту є, наприклад, мова, яка зачіпає емоційно або коли на певні групи покладають відповідальність за те, до чого вони не причетні.

Запобігання поширенню упереджень щодо біженців з України

Як приклад наводять відео з кампанії, поширеній у Східній Європі, що зображує трьох подруг, які зустрічаються у пабі ввечері. Одна з них закликає їх поїхати додому раніше з остраху, що на неї на вулиці у вечірній час нападуть українські біженці. Дві інші учасниці ролику заспокоюють подругу і зазначають, що більшість біженців - це жінки і маленькі діти.

"Дехто хоче налаштувати нас проти українців, які рятуються від війни. Легше впливати на людей, які чогось бояться, і відволікати увагу від справжньої причини, чому біженці тут", - йдеться у відеоролику.

Керівниця відділу досліджень і розробок Jigsaw Бет Голдберг зауважила, що дезінформація щодо українських біженців в основному спрямована на те, щоб зобразити їх як загрозу здоров'ю, процвітанню та ідентичності громадян ЄС. Часто ці повідомлення супроводжують маніпулятивні відео та зображення й маскуються під авторитетні ЗМІ.

Теми роликів залежать від локального контексту

Боротьба з фейками про українських біженців - лише одна з можливих тем кампанії в Німеччині, тематичний фокус якої ще обговорюватиметься локально, додала Голдберг.

Протягом року Jigsaw планує розширити інформаційну кампанію не лише на Німеччину, а також на Індію. Пребанкінг разом із традиційною журналістикою, модерацією контенту та іншими методами може допомогти користувачам досягти своєрідного колективного імунітету до дезінформації, зауважує Associated Press.

У РФ перевірятимуть контент на предмет порушень законів

Тим часом в Російській Федерації запустили систему "Окулус", націлену на автоматизований пошук різних порушень законодавства РФ у зображеннях і відео з використанням технологій комп'ютерного зору.

Це стосується, зокрема, так званої екстремістської тематики, закликів до масових незаконних заходів, суїциду, пропаганди наркотиків та ЛГБТ, йдеться у повідомленні "Головного радіочастотного центру", який працює під керівництвом "Роскомнагляду".

Система, розробка якої коштувала 57,7 мільйона рублів, аналізуватиме понад 200 тисяч зображень на добу (зі швидкістю близько трьох секунд на одне зображення). До цього фахівці центру робили це переважно вручну, в середньому обробляючи 106 зображень і 101 відео на день.