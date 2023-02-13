Єврозона уникне рецесії завдяки падінню цін на газ — прогноз Єврокомісії

Цього року економіка єврозони буде кращою, ніж передбачалося раніше, оскільки м'яка зима та високі запаси газу допомагають послабити енергетичну кризу, а ринок праці тримає тиск. Про це свідчать дані Європейської комісії, пише Bloomberg.

Офіційні представники ЄС в Брюсселі підвищили свій прогноз зростання цього року, передбачивши розширення валютного блоку на 0,9% і заявили, що рецесії вдасться уникнути. Вони також знизили прогноз зростання споживчих цін, хоча він залишається високим на рівні 5,6%.

"Через майже рік після того, як Росія розпочала агресивну війну проти України, економіка ЄС перебуває у кращому становищі, ніж очікувалося восени. Схоже, що інфляція досягла свого піка, і сприятливі події на енергетичних ринках віщують подальше різке зниження", - йдеться в оновленому економічному звіті комісії.

Останній прогноз помітно покращився порівняно з листопадовими прогнозами, коли офіційні особи передбачали, що валовий внутрішній продукт цього року в єврозоні зросте лише на 0,3%, а інфляція становитиме 6,1%.

Прогнози показують, що всі країни-члени ЄС досягнуть зростання цього року, за винятком Швеції, де очікується скорочення на 0,8%. Німеччина, найбільша економіка регіону, та Австрія - дві країни єврозони, в яких спостерігається спад протягом двох кварталів поспіль.

Комісія попередила, що хоча перспективи покращилися, "зустрічний вітер залишається сильним", оскільки Росія продовжує свою війну в Україні.

Єврокомісія заявила, що домогосподарства та підприємства, як і раніше, стикаються з високими рахунками за електроенергію, а базова інфляція, за винятком енергії та необроблених продуктів харчування, як і раніше, знижує купівельну спроможність. Це означає, що Європейський центральний банк має намір продовжити підвищення процентних ставок.