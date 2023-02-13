Спецслужба ФРН попереджає про посилення шпигунства Китаю

Глава німецького Федерального відомства з охорони Конституції (Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV) Томас Хальденванґ (Thomas Haldenwang) попереджає, що Китай розширює свою шпигунську діяльність у Німеччині. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в суботу, 11 лютого.

Керівник німецької внутрішньої розвідки стверджує, що Пекін все більше зосереджується на політичному шпигунстві. "Китай розвиває широкомасштабну діяльність у сфері шпіонажу і впливу. Ми повинні бути готові до того, що в найближчі роки вона буде посилюватися", - сказав він.

Він попередив, що економічна залежність від Китаю може бути використана для політичного впливу.

"Китай дотримується довгострокової стратегії для досягнення своїх цілей, - сказав Гальденванґ. - Політичне керівництво (КНР - Ред.) вже використовує свою економічну силу, яка також є результатом інтенсивних відносин з німецькою та європейською економіками, для реалізації політичних цілей".

У ФРН не фіксували китайських аеростатів-розвідників

Заяви розвідки пролунали на тлі гучних інцидентів у США, пов'язаних із появою повітряних об'єктів над територією країни. Американська сторона за останній тиждень заявила про три інциденти збиття літальних апаратів. Щонайменше один з них має відношення до КНР, в США припускають, що аеростат міг збирати розвідувальну інформацію. Китай такі закиди відкидає. За даними газети The Washington Post, "аеростати-розвідники" вже були помічені над п'ятьма континентами.

У Федеральному міністерстві внутрішніх справ повідомили Welt am Sonntag, що наразі нічого не відомо про подібні польоти китайських шпигунських аеростатів над Німеччиною. Однак, як вказує видання, вважається, що ФРН є однією з найважливіших цілей розвідки і впливу Китаю.

У стратегічному документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, німецьке мінекономіки уже рекомендувало запровадити суворіші вимоги до компаній, які співпрацюють з Китаєм, наприклад, проводячи регулярні стрес-тести.