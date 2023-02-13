У Мадриді пройшли масштабні протести проти реформи охорони здоров'я

У Мадриді в неділю 12 лютого сотні тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти політики регіональної влади щодо першої ланки системи охорони здоров'я.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

На протести, ініційовані групою організацій, вийшли звичайні громадяни та працівники сфери, їх підтримали також деякі профспілки.

За оцінками поліції, в акціях взяли участь близько 250 тисяч людей, тоді як організатори оцінюють чисельність учасників у близько мільйона.

Організатори у своєму маніфесті заявили, що наразі політика у сфері охорони здоров'я для агломерації Мадрида, де проживає понад 6 млн осіб, націлена "на гарантування прибутків компаній і лобістів у медичній сфері, замість того, щоб дбати про людей".

Владу закликають інвестувати від 25% бюджету на охорону здоров'я у первинну ланку та відкликати закони, які сприяють "приватизації" сфери, а також подбати про кращу укомплектованість медзакладів персоналом і кращі контракти, аби у лікарів і медсестер не було стимулу шукати роботу в інших регіонах країни або за межами Іспанії.

Охорона здоров'я може бути однією з "гарячих" тем політичної кампанії перед муніципальними виборами, які пройдуть в Іспанії у травні 2023 року.