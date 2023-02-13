Мінфін США у боротьбі з корупцією та впливом РФ ввів санкції проти екс-міністра енергетики Болгарії

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило повні блокуючі санкції проти п'яти екс-чиновників Болгарії за корупційну діяльність, в тому числі екс-міністра енергетики Румена Овчарова, передає Енергореформа.

Крім того, до санкційного переліку ввійшли два екс-гендиректори Козлодуйської АЕС Олександр Ніколов та Іван Генов.

"Кожен, хто допомагає злочинному путінському режиму, буде ідентифікований та покараний", - прокоментувала ці санкції посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

Мінфін США у своєму релізі заявив, зокрема, що контракти на закупівлю ядерного палива в Росії, укладені довіреними особами Овчарова, завищували його вартість для КАЕС до EUR50 млн, внаслідок чого учасники отримали десятки мільйонів нечесного прибутку.

Овчаров також виграв від завищених цін на електроенергію у Болгарії, ввівши на ринок електроенергії непотрібних посередників, стверджує американське відомство. Наприклад, незважаючи на те, що КАЕС мав контракт на продаж електроенергії безпосередньо Болгарській національній електричній компанії (НЕК), Овчаров координував з Ніколовим отримання контрактів на купівлю електроенергії від КАЕС, яку вони потім перепродавали НЕК, отримуючи прибуток за рахунок уряду та народу Болгарії, зазначається у повідомленні.

Крім того, Овчаров, Ніколов і Генов перемикали контракти на обслуговування КАЕС у своїх власних ділових інтересах, уникаючи перевірки з боку болгарських офіційних осіб через офшорне управління. В результаті бізнес-схеми цих корупційних контрактів тривали щонайменше до 2020 року, коли бізнеси, які підтримує Овчаров, уклали контракт на обслуговування з КАЕС і надали йому частину виручки.

Крім того, Ніколов та Генов погодилися отримати хабарі у розмірі п'яти мільйонів болгарських левів від керівників іноземних компаній галузі в обмін на гарантії контрактів КАЕС. Навіть після звільнення гендиректора КАЕС Генов вимагав хабарі у розмірі трьох мільйонів болгарських левів від керівників болгарських підприємств, щоб полегшити перегляд присуджених контрактів КАЕС на їхню користь.

"Сполучені Штати підтримують нашого союзника по НАТО Болгарію в її боротьбі як з корупцією, що вкорінилася, так і з російським впливом, які підривають демократичні інститути", - заявив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Браян Е. Нельсон.