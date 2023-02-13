Посольство США закликало американців негайно покинути РФ

Посольство США у Росії закликало своїх громадян на території РФ терміново залишити цю країну, а також утриматися від поїздок до Росії. Про це йдеться у заяві дипустанови від 12 лютого.

"Не подорожуйте до Росії через непередбачувані наслідки неспровокованого повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну, можливість переслідування та затримання громадян США російськими органами державної безпеки, свавільне застосування місцевого законодавства, обмежене авіасполучення з Росією, обмежені можливості Посольства щодо надання допомоги громадянам США в Росії, а також через можливість тероризму", - йдеться у заяві на сайті посольства.

У диппредставництві наголосили, що після оголошення мобілізації у вересні 2023 року РФ може відмовлятися визнавати подвійне громадянство і призивати їх до армії, а також відмовляти таким особам у доступі до консульської допомоги США.

Також звертається увага на те, що американські кредитні та дебетові картки більше не діють у Росії, а можливості електронного переказу коштів зі Сполучених Штатів вкрай обмежені через санкції.

Громадянам США рекомендують уникати демонстрацій

"Якщо ви бажаєте покинути Росію, вам слід якнайшвидше вжити самостійних заходів для цього", - закликають у дипустанові. Громадянам США рекомендують уникати будь-яких політичних чи соціальних протестів і не фотографувати співробітників служби безпеки на цих заходах. Російська влада уже заарештовувала громадян США, які брали участь у демонстраціях, нагадують у посольстві. Тут також звертають увагу на те, що низка американців в РФ зазнають безпідставних допитів і погроз з боку російських чиновників.

Громадян США також закликали уникати поїздок до Росії для роботи або волонтерства в неурядових чи релігійних організаціях.

Аналогічний заклик покинути територію РФ американське посольство поширило наприкінці вересня 2022 року, після оголошення мобілізації в РФ.