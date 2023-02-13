«Цілими літаками». Аргентина незадоволена напливом вагітних росіянок в країну

Понад 5000 вагітних росіянок прибули до Аргентини за останні місяці. Лише на одному рейсі у минулий четвер було 33 жінки на останніх тижнях вагітності, повідомили чиновники.

Влада країни незадоволена цим потоком вагітних з Росії, підозрюючи, що єдина мета їхнього приїзду полягає у прагненні отримати "зручний" аргентинський паспорт.

Останнім часом кількість таких жінок зросла, що, як вважають місцеві ЗМІ, є наслідком війни в Україні.

З 33 жінок, які прибули до аргентинської столиці одним рейсом у четвер, трьох затримали через "проблеми з документами". Ще трьох їхніх землячок затримали напередодні, повідомила глава міграційного агентства Флоренсія Каріньяно виданню La Nacion.

Вона заявила, що відмова у в'їзді росіянкам пов'язана з підозрами, які виникли у співробітників міграційної служби, в тому, що вони надали неправдиву інформацію про мету поїздки.

За її словами, росіянки в'їхали до країни як туристки, попри те, що всі перебували на пізніх термінах вагітності.

Пізніше жінок відпустили. Як повідомив представник імміграційної влади, зараз ведуться переговори про те, щоб відправити їх назад. Однак це непросто: вагітні прибули без супроводу, з невеликою кількістю грошей, без квитків і на терміні вагітності більш ніж 30 тижнів, пише в суботу британська газета Guardian.

"Проблема полягає у тому, що вони приїжджають до Аргентини, реєструють своїх дітей як аргентинців і їдуть. Наш паспорт є дуже безпечним у всьому світі. Він дозволяє в'їжджати до 171 країни без візи", - пояснила глава міграційного агентства.

Батьки дітей, які народились в Аргентині, також мають право на постійну посвідку на проживання, а потім - і аргентинський паспорт. Тепер росіяни можуть подорожувати без візи тільки до 87 країн.

Влада занепокоєна

Через можливість отримати аргентинський паспорт до країни і раніше приїжджали вагітні жінки, щоб народити там дитину, але після вторгнення Росії в Україну країна зазнала відчутного напливу вагітних росіянок.

За словами Каріньяно, із серпня 2022 року потік російських громадян до Аргентини помітно збільшився. А всього за минулий рік до країни в'їхало близько 10,5 тисячі вагітних громадянок РФ.

Її обурює, що вагітні росіянки прилітають до країни цілими літаками.

"Приблизно половина з них перебувала в останньому триместрі, багато хто повідомив, що вже на 33-му або 34-му тижні вагітності", - сказала чиновниця в інтерв'ю аргентинському телебаченню.

Крістіан Рубілар, адвокат росіянок, які були затримані в аеропорту, заявив місцевим ЗМІ, що його клієнтки намагаються врятуватися від війни та репресій, оскільки висловлення незгоди з російською політикою загрожує в'язницею.

Проте голова міграційної служби переконана, що це не так.

Приблизно 7000 із цих жінок повернулися додому одразу після пологів, давши доручення аргентинським юристам оформити документи на громадянство для немовлят, а згодом - і для батьків, повідомила вона.

Як заявила Каріньяно, все це викликає занепокоєння у аргентинської влади, і тепер за фактом такого виду "туризму" розпочато розслідування.

У суботу La Nacion повідомила, що аргентинська поліція проводить рейди в рамках розслідування "мільйонного бізнесу та незаконної мережі", яка нібито забезпечувала вагітних російських жінок та їхніх партнерів підробленими документами, виданими в рекордно короткий термін, щоб дозволити їм оселитися в Аргентині.

Поліція повідомила, що банда брала за послуги до 35 000 доларів США.

Поліція вилучила ноутбуки та планшети, а також імміграційні документи та значну кількість готівки.

Пологовий туризм

"Пологовий туризм" російських громадянок в Аргентину є прибутковою і усталеною практикою.

Російськомовний вебсайт, який побачила BBC, пропонує різні пакети для майбутніх мам, які бажають народити дитину в Аргентині. Вебсайт рекламує такі послуги, як індивідуальний план пологів, зустріч в аеропорту, уроки іспанської мови та знижки на вартість перебування у "найкращих лікарнях аргентинської столиці".

Вартість послуг варіюється від "економкласу" від 5000 доларів США до "першого класу" від 15 000 доларів США.

На вебсайті сказано, що його засновник з 2015 року займається пологовим туризмом і пропонує міграційну підтримку, а компанія каже, що вона "на 100% аргентинська".