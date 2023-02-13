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На Кіпрі на президентських виборах переміг ексглава МЗС
11:59 13.02.2023 |
У другому турі президентських виборів на Кіпрі перемогу здобув ексміністр закордонних справ держави Нікос Хрістодулідіс. Він отримав майже 52 відсотки голосів виборців, повідомляє ввечері неділі, 12 лютого, агенція AFP. Ексочільник МЗС стане восьмим главою держави та наступником консервативного президента Нікоса Анастасіадіса, який перебував на посаді два терміни.
Опонент Христодулідіса - колишній постійний представник Кіпру при ООН Андреас Маврояніс здобув 48 відсотків підтримки виборців та вже визнав поразку й привітав нового президента.
Голосують лише греки-кіпріоти
Як пише агенція, явка виборців склала 72,4 відсотка, що на кілька пунктів більше, ніж у першому турі. Зауважимо, що у виборах беруть участь лише греки-кіпріоти, жителі невизнаної Турецької республіки Північного Кіпру на них не голосують.
49-річний Хрістодулідіс є виходцем з консервативної правлячої партії DISY, втім балотувався як незалежний кандидат за підтримки центристських і правоцентристських партій.
Імовірно, він займе жорстку позицію стосовно переговорів щодо припинення поділу острова між грекомовним півднем та окупованою Туреччиною частиною півночі держави, які проводилися за підтримки ООН, пише AFP.
Кіпр був поділений на дві частини у 1974 році внаслідок путчу, підтримуваного грецькою хунтою, та подальшої інтервенції турецької армії. 1983-го року зайнятий турками північний сектор острова проголосив себе Турецькою Республікою Північного Кіпру, яку визнала лише Анкара. Останні переговори щодо спроби возз'єднання Кіпру завершилися без результатів у 2017 році.
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