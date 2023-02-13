В Туреччині видали понад сотню ордерів на арешт через неякісну забудову у зоні землетрусів

У Туреччині затримали або видали ордери на арешт приблизно 130 осіб, ймовірно причетних до будівництва будівель, які розвалились унаслідок землетрусів та убили своїх мешканців.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Нині увага турецької влади зосередилася на тому, хто винен у тому, що у сейсмонебезпечному регіоні не провели необхідну підготовку на випадок стихійного лиха.

Незважаючи на те, що на папері в Туреччині діють будівельні норми, які відповідають поточним сейсмологічним стандартам, цих норм дотримуються надто рідко. Цим пояснюють, зокрема, чому тисячі будівель були вщент зруйновані.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай заявив пізно ввечері в суботу, що видано ордери на затримання 131 особи, підозрюваної у причетності до обвалення будівель.

Міністр юстиції Туреччини пообіцяв покарати всіх винних, а прокурори почали збирати зразки будівель для доказів щодо матеріалів, використаних у будівництві.

Землетруси були потужними, але потерпілі, експерти та люди по всій Туреччині звинувачують погане будівництво у збільшен

В аеропорту Стамбула в неділю затримали двох підрядників, відповідальних за руйнування кількох будівель в Адіямані.

У провінції Газіантеп було заарештовано ще двох людей, підозрюваних у тому, що вони зрізали колони, щоб створити додаткове місце в будівлі, яка обвалилася.

Днем раніше Міністерство юстиції Туреччини оголосило про заплановане створення бюро розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусом.