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АНАЛІТИКА

Економічні втрати Туреччини від землетрусів оцінюються у 84 мільярди доларів

 

Згідно з попередніми оцінками потужні землетруси в Туреччині призведуть до втрат в економіці на суму 84 млрд доларів або близько 10% ВВП.

Про це повідомляє Bloomberg.

За прогнозами конфедерація турецьких підприємств і бізнесу, землетруси магнітудою 7,7 і 7,6 балів, що сталися 6 лютого, завдали шкоди житловим будинкам на суму близько 70,8 млрд доларів і ще 10,4 млрд доларів втрат національного доходу.

Група Turkonfed, заявила, що втрати робочої сили обійдуться турецькій економіці в 2,9 млрд дол. Від землетрусів серйозно постраждали 10 провінцій і 13,5 млн людей на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.

Розрахунки Turkonfed базувалися на землетрусах 1999 року поблизу Стамбула, які забрали життя близько 18 000 людей. Кількість жертв останніх руйнувань значно перевищила кількість жертв землетрусу 1999 року, і тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти.

Пошкодження інфраструктури Туреччини, включаючи дороги та електромережі, а також лікарні та школи, можуть призвести до того, що дефіцит бюджету країни перевищить 5,4% ВВП цього року, в порівнянні з офіційним прогнозом у 3,5%.

Початкові розрахунки Bloomberg Economics показали, що витрати, пов'язані зі стихійним лихом, включаючи зусилля з відновлення, можуть скласти близько 5,5% ВВП.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд завершить будівництво житла протягом року, а на ліквідацію наслідків стихійного лиха вже виділено близько 100 мільярдів лір (5,3 млрд доларів).
За матеріалами: Економічна правда
 

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