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АНАЛІТИКА

Credit Suisse заморозив російських активів на понад 19 мільярдів доларів

 

Швейцарський банк Credit Suisse заблокував російські активи на понад 19 млрд доларів (17,6 млрд швейцарських франків), що складає третину всіх задекларованих російських активів у Швейцарії.

Про це повідомляє газета Sonntags Zeitung.

Із суми, яку заблокував банк, лише 4,32 млрд належать особам, яких раніше швейцарська влада включила до санкційного списку. Решта 14,7 млрд доларів стосуються осіб, які потрапили під санкції в інших державах. Крім цього Credit Suisse заморозив кошти російського Центробанку або російської держави.

Зазначається, що раніше державний секретаріат економіки Швейцарії повідомив про блокування російських активів на суму 8,1 млрд доларів та 15 об'єктів нерухомості. Блокування російських активів відбулося в рамках санкцій накладених на РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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