Фінансові новини
- |
- 11.02.23
- |
- 00:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Президентка Молдови запропонувала секретаря Радбезу на посаду прем'єра
22:42 10.02.2023 |
Президентка Молдови Мая Санду висунула кандидатуру Доріна Речана на посаду прем'єр-міністра.
Про це вона повідомила на брифінгу після консультацій з парламентськими фракціями, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
У п'ятницю Наталія Гаврилиця подала у відставку з посади глави молдовського уряду. За її словами, Молдова входить у нову фазу, в основі якої - безпека.
Речан - радник президента Молдови з національної оборони і безпеки, секретар Вищої ради безпеки.
Згідно з процедурою, Речан має представити парламенту свій Кабінет міністрів, а депутати повинні його затвердити.
Нагадаємо, Молдова слідом за Україною торік подала заявку на вступ до ЄС.
У червні 2022 року Європейська комісія рекомендувала надати Молдові статус кандидата за умови, що буде зроблено певні кроки. Зокрема, Молдова має завершити основні кроки нещодавно розпочатої комплексної реформи системи правосуддя, усунути недоліки, виявлені ОБСЄ і Венеційською комісією в галузі правосуддя.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
|Ракети і дрони: війська РФ завдали нових ударів по Україні
|Кінець кварталівського експерименту. Чому Зеленський робить ставку на силовиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прем'єрка Італії про надання Україні літаків: готові відіграти свою роль
|Після звернення України Словаччина почне переговори щодо МіГ-29 – прем'єр
|США хочуть відновити надсекретні програми спостереження в Україні - WP
|USAID виділить 60 мільйонів доларів для зміцнення кібербезпеки України
|Президентка Молдови запропонувала секретаря Радбезу на посаду прем'єра
|Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
Бізнес
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів