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АНАЛІТИКА

Президентка Молдови запропонувала секретаря Радбезу на посаду прем'єра

 

Президентка Молдови Мая Санду висунула кандидатуру Доріна Речана на посаду прем'єр-міністра.

Про це вона повідомила на брифінгу після консультацій з парламентськими фракціями, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

У п'ятницю Наталія Гаврилиця подала у відставку з посади глави молдовського уряду. За її словами, Молдова входить у нову фазу, в основі якої - безпека.

Речан - радник президента Молдови з національної оборони і безпеки, секретар Вищої ради безпеки.

Згідно з процедурою, Речан має представити парламенту свій Кабінет міністрів, а депутати повинні його затвердити.

Нагадаємо, Молдова слідом за Україною торік подала заявку на вступ до ЄС.

У червні 2022 року Європейська комісія рекомендувала надати Молдові статус кандидата за умови, що буде зроблено певні кроки. Зокрема, Молдова має завершити основні кроки нещодавно розпочатої комплексної реформи системи правосуддя, усунути недоліки, виявлені ОБСЄ і Венеційською комісією в галузі правосуддя.
Ключові теги: Молдова
 

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