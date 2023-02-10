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ЄС на саміті у березні оцінить можливість спільної закупівлі боєприпасів для України
13:51 10.02.2023 |
ЄС на наступному саміті у березні хоче розглянути конкретні пропозиції щодо спільної закупівлі боєприпасів для України і поповнення наявних запасів.
Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель після саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні ми також розглянули питання наявних запасів боєприпасів. Ідея полягає в тому, щоб досягти прогресу на саміті у березні. Під прогресом мається на увазі співпраця з промисловістю і здатністю постачати оборонні системи з боєприпасами" - сказав Мішель.
Він уточнив, що прем'єрка Естонії Кая Каллас представила відповідну пропозицію на саміті у четвер, тому жодних рішень з цього питання поки не приймалося.
"Ситуація потребує кращої підготовки. Але під час саміту ми відчули широку підтримку принципу спільної закупівлі у більш європейський спосіб" - сказав Мішель.
За його словами, співпраця з промисловістю може прискорити виробництво боєприпасів.
Глава Євроради висловив сподівання, що до наступного саміту у цій сфері будуть більш конкретні пропозиції.
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