Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС на саміті у березні оцінить можливість спільної закупівлі боєприпасів для України

 

ЄС на наступному саміті у березні хоче розглянути конкретні пропозиції щодо спільної закупівлі боєприпасів для України і поповнення наявних запасів.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель після саміту ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми також розглянули питання наявних запасів боєприпасів. Ідея полягає в тому, щоб досягти прогресу на саміті у березні. Під прогресом мається на увазі співпраця з промисловістю і здатністю постачати оборонні системи з боєприпасами" - сказав Мішель.

Він уточнив, що прем'єрка Естонії Кая Каллас представила відповідну пропозицію на саміті у четвер, тому жодних рішень з цього питання поки не приймалося.

"Ситуація потребує кращої підготовки. Але під час саміту ми відчули широку підтримку принципу спільної закупівлі у більш європейський спосіб" - сказав Мішель.

За його словами, співпраця з промисловістю може прискорити виробництво боєприпасів.

Глава Євроради висловив сподівання, що до наступного саміту у цій сфері будуть більш конкретні пропозиції.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3826
  0,1262
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4720  0,11 0,28 40,2063  0,08 0,21
EUR 41,9320  0,10 0,25 42,9843  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес