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Амстердам забороняє курити канабіс у кварталі червоних ліхтарів
13:46 10.02.2023 |
В Амстердамі куріння канабісу просто неба в кварталі червоних ліхтарів незабаром стане незаконним згідно з новими правилами, які оприлюднила міська влада.
Про це йдеться у публікації BBC, пише "Європейська правда".
Нові правила набудуть чинності з середини травня і мають на меті покращити умови життя для мешканців, які вже давно скаржаться на безлад, спричинений туристами.
Майже всі місцеві депутати підтримали вжиття заходів, спрямованих на зменшення незручностей для мешканців.
У четвер міська рада також оголосила, що ресторани і бари повинні будуть зачинятися до 2 години ночі по п'ятницях і суботах, а після 1 години ночі в стару частину міста не можна буде пускати нових відвідувачів.
Секс-працівники також повинні будуть закривати свої заклади о 3 годині ночі.
Наразі продаж алкоголю у магазинах, винних магазинах і кафе в районі червоних ліхтарів є незаконним з четверга по неділю після 16:00. Тепер міська рада проситиме продавців повністю прибрати алкоголь з вітрин на цей час або приховати його з поля зору.
Вживання алкоголю в більшості громадських місць Амстердама є незаконним.
Столиця Нідерландів добре відома своїми канабіс-кафе і приваблює мільйони туристів щороку. Але місцеві жителі скаржаться, що туристи приваблюють вуличних дилерів, а зловживання наркотиками та алкоголем призводить до зростання рівня злочинності.
На додаток до нових правил, навесні міська рада Амстердама розпочне кампанію "Тримайся подалі", спрямовану на туристів, які приїжджають до столиці за наркотиками, алкоголем і сексом.
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