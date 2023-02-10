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Англіканська церква схвалила благословення для одностатевих пар
10:48 10.02.2023 |
Генеральний Синод - керівний орган англіканської церкви - у четвер схвалив пропозицію дозволити священникам благословляти одностатеві шлюби і цивільні партнерства, водночас церковні вінчання для таких пар і далі заборонятимуться.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Генерального Синоду.
Члени Синоду також проголосували за те, щоб засудити нездатність англіканської церкви прийняти ЛГБТ-людей і шкоду, яку вона зазнали й продовжують зазнавати в церквах.
Пропозиція про благословення для одностатевих пар, ухвалена в межах більш широкої дискусії церкви про питання сексуальності, стосунків і шлюбу, обговорювалась протягом двох останніх днів єпископами, духовенством і мирянами.
Водночас англіканською церквою було схвалено доктрину, згідно з якою шлюб укладається лише між одним чоловіком і однією жінкою, а це означає, що священикам все ще заборонено вінчати одностатеві пари. Крім того, священнослужителі англіканської церкви не будуть зобов'язані здійснювати благословення для одностатевих пар і цивільних партнерств, якщо не згодні з ними.
Очікується, що благословення почнуть надавати пізніше цього року після того, як єпископи доопрацюють свої настанови і сформулюють молитви для священнослужителів.
Одностатеві шлюби є легальними в Англії та Уельсі з 2013 року, але церква не змінила свого вчення - навіть попри те, що більшість вірян у цих країнах підтримують одностатеві шлюби.
Англіканська церква відіграє важливу роль не лише в Британії, бо об'єднує понад 85 мільйонів вірян у більш як 165 країнах світу. Протягом багатьох років вона не мала єдиної позиції з питання того, як ставитися до одностатевих шлюбів.
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