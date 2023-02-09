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АНАЛІТИКА

Трейдеру Trafigura продали підробку під виглядом нікелю: збитки оцінюються у $577 млн

 

Сировинний трейдер Trafigura звинуватив одного зі своїх постачальників у систематичному шахрайстві - у контейнерах із нікелем, який замовила компанія, його не виявилось. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Trafigura ініціювала судовий позов проти індійського бізнесмена та пов'язаних із ним компаній, які, на думку компанії, причетні до цього шахрайства.

Компанія оцінила свої потенційні збитки у $577 млн, хоча остаточна сума може бути меншою, якщо вдасться повернути частину коштів.

За даними Bloomberg, внаслідок цього інциденту йде з посади керівник кобальто-нікелевого напрямку Trafigura Сократес Економу. Водночас у Trafigura заявили, що не вважають, нібито хтось із компанії був замішаний у шахрайстві.

Trafigura вела справи з індійським бізнесменом щонайменше з 2015 року, але минулого року почала переглядати відносини. Компанія купувала уже завантажений в контейнери нікель, а потім продавала їх, коли судна прибували в пункт призначення.

У грудні інспектори Trafigura прибули в порт Роттердама для перевірки вмісту контейнера, що мав бути навантажений нікелем. Відкривши його вони побачили, що там "набагато дешевші матеріали".

"З кінця грудня 2022 року невелика частина контейнерів, придбаних у цих компаній, була перевірена після їхнього прибуття до місця призначення. Було виявлено, що вони не містять нікель. Більшість вантажів перебувають у дорозі й будуть перевірені пізніше", - йдеться в заяві компанії.

Bloomberg вказує, що нікель - популярний метал у шахраїв. Один контейнер може коштувати $500 000, але водночас цей метал продається у великих обсягах і без таких суворих заходів безпеки, як, наприклад, золото.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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