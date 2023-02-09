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Швейцарський виробник шоколаду Lindt ліквідує свою російську юрособу
22:36 09.02.2023 |
Швейцарський виробник преміального шоколаду і кондитерських виробів Lindt 8 лютого запустив процес ліквідації своєї російської юрособи ТОВ "Ліндт унд Шпрюнглі (Раша)".
Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на російський реєстр юросіб.
Процедура ліквідації має завершитися до 30 січня 2024 року.
Згідно з річним звітом Lindt & Sprüngli AG, у 2022 році виторг компанії зріс на 10,8%, до 4,97 млрд швейцарських франків. У 2023 році компанія очікує зростання продажів на 6-8% через інфляційні очікування.
У березні 2022 року Lindt & Sprüngli закрила свої магазини і перестала постачати продукцію в РФ, а в серпні оголосила про рішення піти з російського ринку.
Lindt випускала в Росії шоколад, цукерки та інші кондитерські вироби під брендами Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence тощо. У РФ було відкрито дев'ять магазинів фірми в торгових центрах і аутлетах у Москві, Московській області та Санкт-Петербурзі.
Продукція продавалася також у власному онлайн-магазині компанії та мережевих продуктових магазинах.
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