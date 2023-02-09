Фінансові новини
- |
- 09.02.23
- |
- 23:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Henkel має намір завершити продаж бізнесу в РФ у I кварталі - CEO
22:30 09.02.2023 |
Німецька Henkel AG має намір продати бізнес у Росії в першому кварталі, заявив генеральний директор Карстен Кнобель в інтерв'ю журналу WirtschaftsWoche.
"Ми прагнемо завершення (продажу - ІФ-У) у першому кварталі 2023 року. Ми проводимо останні переговори", - сказав він.
"Процес дуже складний. Контракт підписується не просто покупцем та продавцем", - пояснив CEO. За його словами, є велика кількість вимог з боку російської влади, яких необхідно дотримуватися.
Російський ринок був дуже важливим для компанії. У 2021 році обсяг продажу в країні становив близько мільярда євро, що становить майже 5% від загального показника Henkel.
Компанія вже списала 200 млн євро втрат у Росії. За словами Кнобеля, у звітності Henkel операції в РФ оцінено приблизно в 500 млн євро.
"За нинішніх умов ми, безумовно, не зможемо реалізувати бізнес за його реальною вартістю, - сказав CEO компанії. - Подальші списання залежать від того, якою буде ціна продажу".
У квітні минулого року Henkel заявляла про рішення ініціювати процес відходу компанії з російського ринку, що може також передбачати продаж або передання російського бізнесу новому власнику.
Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (мийні та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). До портфелю брендів входять марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент", Loctite тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кінець кварталівського експерименту. Чому Зеленський робить ставку на силовиків
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків
|Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
|Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні - Воллес
|Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає, - Зеленський у Європарламенті
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трейдеру Trafigura продали підробку під виглядом нікелю: збитки оцінюються у $577 млн
|Землетрус у Туреччині й Сирії: збитки сягнуть 4 млрд доларів
|Українські пілоти можуть завершити навчання в Британії вже після війни – Воллес
|Швейцарський виробник шоколаду Lindt ліквідує свою російську юрособу
|Henkel має намір завершити продаж бізнесу в РФ у I кварталі - CEO
|ЄС має намір зобов'язати банки повідомляти про розміри заморожених російських активів, - Bloomberg
|У ЄС заявили, що поки що ніхто не обіцяв Зеленському надати винищувачі
Бізнес
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів
|IDC: Світові поставки смартфонів впали на 18,3%, це найнижчий показник з 2013 року
|У ЄС дозволили їсти цвіркунів і хробачків