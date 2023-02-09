Henkel має намір завершити продаж бізнесу в РФ у I кварталі - CEO

Німецька Henkel AG має намір продати бізнес у Росії в першому кварталі, заявив генеральний директор Карстен Кнобель в інтерв'ю журналу WirtschaftsWoche.

"Ми прагнемо завершення (продажу - ІФ-У) у першому кварталі 2023 року. Ми проводимо останні переговори", - сказав він.

"Процес дуже складний. Контракт підписується не просто покупцем та продавцем", - пояснив CEO. За його словами, є велика кількість вимог з боку російської влади, яких необхідно дотримуватися.

Російський ринок був дуже важливим для компанії. У 2021 році обсяг продажу в країні становив близько мільярда євро, що становить майже 5% від загального показника Henkel.

Компанія вже списала 200 млн євро втрат у Росії. За словами Кнобеля, у звітності Henkel операції в РФ оцінено приблизно в 500 млн євро.

"За нинішніх умов ми, безумовно, не зможемо реалізувати бізнес за його реальною вартістю, - сказав CEO компанії. - Подальші списання залежать від того, якою буде ціна продажу".

У квітні минулого року Henkel заявляла про рішення ініціювати процес відходу компанії з російського ринку, що може також передбачати продаж або передання російського бізнесу новому власнику.

Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (мийні та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). До портфелю брендів входять марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент", Loctite тощо.