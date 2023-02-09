Фінансові новини
- |
- 09.02.23
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У резервному Фонді Путіна залишаться тільки рублі і юані – активи у євро зменшать до нуля
17:33 09.02.2023 |
Мінфін РФ зменшить частку євро у створеному під керівництвом Владіміра Путіна Фонді національного добробуту (ФНБ) до нуля вже цього року.
Про це заявив заступник голови Мінфіну Владімір Количєв, пише російська редакція Forbes.
За його словами, у ФНБ залишаться лише юані, рублі та золото.
"Якщо питання - чи буде євро обнулено, то воно обов'язково буде обнулено цього року", - сказав Количєв, відповідаючи на запитання, що відбуватиметься з коштами, що залишилися на рахунках ФНБ, у євро.
Минулого року частину коштів ФНБ у євро, британських фунтах та японських ієнах на рахунках у ЦБ було заблоковано через санкції, після чого Мінфін затвердив нову структуру фонду, передбачивши можливість знижувати до нуля частку будь-якого активу.
У 2021 року Мінфін виключив долар зі складу валют ФНБ. В результаті частки активів у ФНБ розподілилися так: 39,7% - євро, 30,4% - юані, 5% - фунти стерлінгів, 4,7% - ієни та 20,2% - золото. У березні 2022 року приблизно половина міжнародних резервів Росії, включаючи євро, фунти та єни на рахунках Банку Росії, виявилися заблокованими через санкції, запроваджені у відповідь на військове вторгнення в Україну.
Наприкінці 2022 року Мінфін затвердив нову структуру активів ФНБ. Дозволено до 60% активів фонду інвестувати в юані, до 40% - у золото. Раніше частки юаня та золота становили 30% та 20% відповідно.
Крім того, у новій структурі Мінфін передбачив можливість знижувати до нуля частку будь-якого активу та оголосив про обнулення залишків фунтів стерлінгів та японських ієн на рахунках ФНБ.
Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, обсяг Фонду національного добробуту на 1 січня 2023 року становив 10,43 трильйона рублів або $148,35 млрд, у грудні минулого року він зменшився на 0,96 трильйона рублів або на $38,14 млрд.
Водночас міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що ліквідна частина Фонду національного добробуту зараз становить близько 6 трильйонів рублів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків
ТОП-НОВИНИ
|Ігнат: Україна готує інфраструктуру для західних винищувачів
|Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні - Воллес
|Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає, - Зеленський у Європарламенті
|Президентка Європарламенту закликала надати Україні далекобійні системи і винищувачі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У ЄС заявили, що поки що ніхто не обіцяв Зеленському надати винищувачі
|Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків
|У резервному Фонді Путіна залишаться тільки рублі і юані – активи у євро зменшать до нуля
|У Туреччині кількість загиблих внаслідок землетрусу перевищила 16 тисяч
|Один з найбільших німецьких виробників зацікавлений постачати Україні свій новітній танк
|Британія не буде негайно постачати винищувачі Україні - Воллес
Бізнес
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів
|IDC: Світові поставки смартфонів впали на 18,3%, це найнижчий показник з 2013 року
|У ЄС дозволили їсти цвіркунів і хробачків
|Cybertruck знову затримується — Tesla відклала початок масового виробництва бронепікапу до 2024 року