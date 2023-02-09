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АНАЛІТИКА

У резервному Фонді Путіна залишаться тільки рублі і юані – активи у євро зменшать до нуля

 

Мінфін РФ зменшить частку євро у створеному під керівництвом Владіміра Путіна Фонді національного добробуту (ФНБ) до нуля вже цього року.

Про це заявив заступник голови Мінфіну Владімір Количєв, пише російська редакція Forbes.

За його словами, у ФНБ залишаться лише юані, рублі та золото.

"Якщо питання - чи буде євро обнулено, то воно обов'язково буде обнулено цього року", - сказав Количєв, відповідаючи на запитання, що відбуватиметься з коштами, що залишилися на рахунках ФНБ, у євро.

Минулого року частину коштів ФНБ у євро, британських фунтах та японських ієнах на рахунках у ЦБ було заблоковано через санкції, після чого Мінфін затвердив нову структуру фонду, передбачивши можливість знижувати до нуля частку будь-якого активу.

У 2021 року Мінфін виключив долар зі складу валют ФНБ. В результаті частки активів у ФНБ розподілилися так: 39,7% - євро, 30,4% - юані, 5% - фунти стерлінгів, 4,7% - ієни та 20,2% - золото. У березні 2022 року приблизно половина міжнародних резервів Росії, включаючи євро, фунти та єни на рахунках Банку Росії, виявилися заблокованими через санкції, запроваджені у відповідь на військове вторгнення в Україну.

Наприкінці 2022 року Мінфін затвердив нову структуру активів ФНБ. Дозволено до 60% активів фонду інвестувати в юані, до 40% - у золото. Раніше частки юаня та золота становили 30% та 20% відповідно.

Крім того, у новій структурі Мінфін передбачив можливість знижувати до нуля частку будь-якого активу та оголосив про обнулення залишків фунтів стерлінгів та японських ієн на рахунках ФНБ.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, обсяг Фонду національного добробуту на 1 січня 2023 року становив 10,43 трильйона рублів або $148,35 млрд, у грудні минулого року він зменшився на 0,96 трильйона рублів або на $38,14 млрд.

Водночас міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що ліквідна частина Фонду національного добробуту зараз становить близько 6 трильйонів рублів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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