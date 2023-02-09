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АНАЛІТИКА

У Туреччині кількість загиблих внаслідок землетрусу перевищила 16 тисяч

У Туреччині кількість загиблих внаслідок землетрусу перевищила 16 тисяч

 

Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу на південному сході Туреччини перевищила 16 тисяч осіб.

Як повідомляє агентсво Anadolu, пише "Європейська правда", про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Станом на 9 лютого підтвердили загибель 16 170 людей, ця кількість може і далі зростати, оскільки завали ще розбирають, а з моменту катастрофи минула четверта доба. Травмовані понад 64 тисячі осіб.

За даними турецької служби з надзвичайних ситуацій, зараз в країні працюють понад 115 600 рятувальників, у тому числі з інших країн. Серед них - також українська з 87 осіб.

Разом з останніми даними про загиблих у Сирії на ранок 9 лютого - близько 3100 осіб, в обох країнах землетрус забрав життя вже щонайменш 19 тисяч людей.

Землетрус вже називають третім найгіршим для Туреччини в новітній історії - після Великого анатолійського землетрусу 1668 року та Ерзінджанського землетрусу 1939 року.

Як повідомлялося, ЄС анонсував донорську конференцію для допомоги Туреччині й Сирії після землетрусів.
 

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