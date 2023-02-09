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У Туреччині кількість загиблих внаслідок землетрусу перевищила 16 тисяч
17:33 09.02.2023 |
Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу на південному сході Туреччини перевищила 16 тисяч осіб.
Як повідомляє агентсво Anadolu, пише "Європейська правда", про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.
Станом на 9 лютого підтвердили загибель 16 170 людей, ця кількість може і далі зростати, оскільки завали ще розбирають, а з моменту катастрофи минула четверта доба. Травмовані понад 64 тисячі осіб.
За даними турецької служби з надзвичайних ситуацій, зараз в країні працюють понад 115 600 рятувальників, у тому числі з інших країн. Серед них - також українська з 87 осіб.
Разом з останніми даними про загиблих у Сирії на ранок 9 лютого - близько 3100 осіб, в обох країнах землетрус забрав життя вже щонайменш 19 тисяч людей.
Землетрус вже називають третім найгіршим для Туреччини в новітній історії - після Великого анатолійського землетрусу 1668 року та Ерзінджанського землетрусу 1939 року.
Як повідомлялося, ЄС анонсував донорську конференцію для допомоги Туреччині й Сирії після землетрусів.
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