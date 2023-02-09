Гендиректор Metro: Ми хочемо залишитися на російському ринку

Генеральний директор Metro AG Штеффен Гройбель заявив, що компанія зберігає намір продовжувати операції в Росії.

"Ми хочемо залишитися на російському ринку", - цитує Гройбеля агентство Reuters.

За його словами, Metro зараз розвивається в усіх сегментах і на всіх ринках, крім Росії: їй вдається зберігати свою частку ринку та добиватися значного прогресу у стратегічних ключових показниках ефективності.

Минулого року топменеджер Metro пояснював, що компанія відчуває свою відповідальність за російських працівників, які, на його думку, не винні в агресії проти України.

"Я і наша компанія дуже стурбовані війною проти України. Ми особливо переживаємо за наших 3400 працівників та їхні родини, а також наших численних клієнтів, постачальників та ділових партнерів в Україні. Ми також несемо відповідальність за наших понад 10 000 працівників у Росії, які не несуть персональної відповідальності за агресію проти України. Ми продовжуємо підтримувати бізнесові та політичні сили, які працюють над мирним розв'язанням конфлікту", - заявив він тоді.