Данська Vestas остаточно пішла з Росії, покинувши решту активів та коштів

Данська Vestas - найбільший світовий виробник обладнання для вітрових електростанцій - повністю припинила діяльність у Росії.

Як повідомляється у звітності компанії, середовище у РФ не залишає можливостей для продовження планомірного згортання активності та ліквідації місцевого бізнесу, тому Vestas з 31 січня 2023 року остаточно пішла з Росії, поставивши крапку у цьому процесі.

При цьому компанія зупинила всі корпоративні процеси, звільнила решту працівників і полишила активи у цій країні, "включаючи незадіяні готівкові кошти".

Відтак з 31 січня Vestas деконсолідує свої підприємства в РФ - "Вестас Меньюфекчурінг Рус" та "Вестас Рус" (обидві структури перебувають у процесі ліквідації з вересня минулого року).

Згідно зі звітом, Vestas визнала витрати у розмірі 269 млн євро внаслідок рішення компанії піти з РФ та вимушеної зупинки реалізації проєктів в Україні. Зокрема, йдеться про списання майна компанії, що знаходиться в Росії та Україні, вартістю 159 млн євро, а також про формування резервів на 87 млн євро у зв'язку з поданими проти компанії судовими позовами.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну данська Vestas ще у березні 2022 року повідомила, що призупиняє участь у проєктах у Росії, а на початку квітня оголосила про рішення припинити бізнес в РФ. Компанія також припинила постачання вітрових турбін до Росії.

Влітку минулого року компанія закрила завод з виробництва лопатей для вітроелектростанцій (ВЕС) в російському Ульяновську.

Компанія "Вестас рус" (належить Vestas) була постачальником обладнання для російських ВЕС. Турбіни компанія привозила із ЄС, а в РФ випускала лопаті та збирала гондоли. Виручка "Вестас рус" за 2021 рік склала 30,6 млрд руб., прибуток - 1,62 млрд руб.

Підприємство "Вестас Меньюфекчурінг Рус" з виробництва композитних лопатей для турбін вітрогенераторів (ВЕУ) в Ульяновську розпочало роботу у грудні 2018 року. Виручка "ВМ-РУС" склала 4,27 млрд руб., прибуток - 80,7 млн ​​руб.

З 2018 року Vestas поставила в РФ 1,1 ГВт вітротурбін, або приблизно 1% від обсягу свого світового продажу.