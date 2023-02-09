Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Данська Vestas остаточно пішла з Росії, покинувши решту активів та коштів

 

Данська Vestas - найбільший світовий виробник обладнання для вітрових електростанцій - повністю припинила діяльність у Росії.

Як повідомляється у звітності компанії, середовище у РФ не залишає можливостей для продовження планомірного згортання активності та ліквідації місцевого бізнесу, тому Vestas з 31 січня 2023 року остаточно пішла з Росії, поставивши крапку у цьому процесі.

При цьому компанія зупинила всі корпоративні процеси, звільнила решту працівників і полишила активи у цій країні, "включаючи незадіяні готівкові кошти".

Відтак з 31 січня Vestas деконсолідує свої підприємства в РФ - "Вестас Меньюфекчурінг Рус" та "Вестас Рус" (обидві структури перебувають у процесі ліквідації з вересня минулого року).

Згідно зі звітом, Vestas визнала витрати у розмірі 269 млн євро внаслідок рішення компанії піти з РФ та вимушеної зупинки реалізації проєктів в Україні. Зокрема, йдеться про списання майна компанії, що знаходиться в Росії та Україні, вартістю 159 млн євро, а також про формування резервів на 87 млн євро у зв'язку з поданими проти компанії судовими позовами.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну данська Vestas ще у березні 2022 року повідомила, що призупиняє участь у проєктах у Росії, а на початку квітня оголосила про рішення припинити бізнес в РФ. Компанія також припинила постачання вітрових турбін до Росії.

Влітку минулого року компанія закрила завод з виробництва лопатей для вітроелектростанцій (ВЕС) в російському Ульяновську.

Компанія "Вестас рус" (належить Vestas) була постачальником обладнання для російських ВЕС. Турбіни компанія привозила із ЄС, а в РФ випускала лопаті та збирала гондоли. Виручка "Вестас рус" за 2021 рік склала 30,6 млрд руб., прибуток - 1,62 млрд руб.

Підприємство "Вестас Меньюфекчурінг Рус" з виробництва композитних лопатей для турбін вітрогенераторів (ВЕУ) в Ульяновську розпочало роботу у грудні 2018 року. Виручка "ВМ-РУС" склала 4,27 млрд руб., прибуток - 80,7 млн ​​руб.

З 2018 року Vestas поставила в РФ 1,1 ГВт вітротурбін, або приблизно 1% від обсягу свого світового продажу.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2564
  0,1079
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5821  0,01 0,03 40,2897  0,03 0,07
EUR 42,0370  0,03 0,08 43,0839  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес