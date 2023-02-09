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Японська мережа магазинів одягу Uniqlo може повністю піти з Росії, – ЗМІ
13:26 09.02.2023 |
Японський виробник і продавець одягу Uniqlo вирішив остаточно піти з країни і не планує відновлювати роботу своїх магазинів, які були закриті з березня 2022 року.
Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерело. За його словами, про це рішення вже відомо російським співробітникам Uniqlo.
Інший співрозмовник видання на ринку нерухомості розповів, що Uniqlo роздумував над повним виходом з Росії ще восени 2022 року, але спочатку збирався закрити лише нерентабельні магазини.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що до 1 лютого Uniqlo звільнить частину своїх майданчиків у російських торгових центрах, залишивши до п'яти магазинів.
Як повідомили "Комерсанту", Uniqlo кілька місяців тому повідомила власників приміщень про намір закрити магазини, але зберігає контракти до моменту, коли буде знайдено нового орендаря.
Експерти назвають рішення Uniqlo згорнути бізнес у Росії неминучим, зазначаючи, що політична ситуація не змінилася і немає сенсу платити за оренду і утримувати персонал майже через рік після призупинення роботи.
Також експерти наголошують, що замінити Uniqlo буде складно через її технологічність, цінову політику та якість базових моделей.
Uniqlo призупинила роботу в Росії 10 березня 2022 року, зазначивши, що зіткнулася "з низкою труднощів, включаючи виклики у сфері ведення бізнесу та погіршення конфліктної ситуації".
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