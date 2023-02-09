Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канібалізм - це не кулінарія, Нетребко - це не культура: Українські митці проти виступу на одній сцені з Нетребко

 

У Вісбадені, столиці федеральної землі Гессен та великому культурному центрі Німеччини, з 30 квітня по 31 травня цього року відбудеться Міжнародний травневий фестиваль. Виступити у його рамках у Гессенському державному театрі запрошено десятки музикантів, танцівників, акторів. У тому числі - представників України, а також російську оперну діву Ганну Нетребко.

Днями українці від участі у фестивалі відмовилися - через небажання виступати в рамках одного і того ж заходу з російською сопраністкою, яка так і не озвучила, на думку Києва, виразної антипутинської позиції. Керівництво театру та фестивалю у Вісбадені впевнене, що українським учасникам рішення не виходити на сцену Травневого фестивалю нав'язали політики.

Український мінкульт проти Нетребко

Керівництво Травневого фестивалю отримало листа від гендиректора Національної опери України Петра Чуприни, а також листа міністра культури України Олександра Ткаченка, адресованого держміністерці ФРН з культури та медіа Клаудії Рот (Claudia Roth). У посланні Ткаченка зазначається, що українська сторона не терпітиме жодної співпраці з людьми, які представляють російську культуру, а також жодних заходів, де представлена російська культура, стверджують організатори.

Вони кажуть, що керівництву травневого фестивалю де-факто пропонували зробити вибір: або Нетребко, або учасники з України. На підтримку українців виступили місцеві гессенські політики. Однак керівництво Гессенського державного театру заявило, що порушувати питання таким чином неприйнятно у вільній країні. "Ми також вважаємо неправильним, що держава не дозволяє українським артистам, які неодноразово запевняли нас, що хочуть виступити на Міжнародному травневому фестивалі 2023 року, зробити це", - йдеться в офіційній заяві вісбаденського театру.

Фестиваль не хоче розділення культур

Заява театру в Вісбадені дуже здивувала головного диригента Національної опери України та Національної філармонії України Миколу Дядюру, який мав виступати на Міжнародному травневому фестивалі з оперою "Реквієм" Джузеппе Верді у виконанні оркестру Національної філармонії та хору Національної опери України. "До мене звернулися і спитали, чи можемо ми приїхати на Вісбаденський фестиваль, і, звичайно, я погодився. На той момент, коли вели переговори про нашу участь, то ім'я російської співачки Нетребко у програмі не було. Коли ми дізналися, що вона буде брати участь у фестивалі, то повідомили, що ми не будемо брати в ньому участь, якщо там буде Нетребко. Ми не можемо з нею співати "Реквієм", - сказав DW Микола Дядюра. Свою позицію він пояснив тим, що Анна Нетребко під санкціями в Україні, а її позиція щодо російського вторгнення в Україну неоднозначна. "Ми дуже сильно відчуваємо, як росіяни користуються культурними заходами задля просування своєї ідеології. Тому відмовитися від участі у фестивалі, де є Нетребко, - це наш свідомий вибір", - зауважив головний диригент українського колективу, який мав виступати у Вісбадені.

Однак організатори стверджують, що українські митці поставили німецький фестиваль перед неоднозначним вибором. "Ми зайняли чітку позицію проти путінської агресивної війни, а також проти всіх дій путінського режиму. Але це не може означати, що ми засуджуємо весь російський народ і всю російську культуру, - йдеться у заяві театру. - Культура завжди живе людськими цінностями, які вищі націй. Українську театральну трупу запрошено з постановкою французької п'єси "Калігула" Альбера Камю, а український оркестр - з твором італійця Джузеппе Верді.Той факт, що цих виступів не буде у Вісбадені за рішенням держави, не є добрим знаком для культури, яка хоче подолати війни та несправедливість. Міжнародний травневий фестиваль у Вісбадені - міжнародний. Перед ним не стоїть вибір на користь тієї чи іншої національної культури. Він обирає одну-єдину культуру - ту, яка має об'єднати всіх".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2564
  0,1079
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5821  0,01 0,03 40,2897  0,03 0,07
EUR 42,0370  0,03 0,08 43,0839  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес