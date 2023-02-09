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АНАЛІТИКА

Британія зі США обговорюють спільну боротьбу з «брудними» російськими грошима

 

Міністр безпеки Великої Британії Том Тугендхат обговорив з топпосадовцями США посилення співпраці у сфері боротьбі з ухиленням підсанкційними росіянами обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg.

У фокусі уваги урядовців наразі постає питання того, як зупинити виведення російських грошей у різні юрисдикції та активи, які легше приховати.

"Я зустрічаюся зі своїми колегами, щоб переконатися, що ми продовжимо разом посилювати нашу боротьбу проти незаконних фінансів і державних загроз, а також захищати наші демократії від загроз, з якими ми стикаємося сьогодні", - зазначив Тугендхат у коментарі Bloomberg.

Британський міністр зустрінеться з колегами з Міністерства внутрішньої безпеки, Міністерства юстиції та ФБР, а також проведе зустрічі з членами Конгресу та сенаторами, щоб обговорити покращення міжнародної співпраці у боротьбі з "брудними" грошима.

Американська оперативна група KleptoCapture займається відслідковуванням порушників санкцій і відстежує їхні активи, тоді як Британія за допомогою своєї спеціальної групи заблокувала або заморозила активи підсанкційних росіян на понад 30 млрд доларів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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