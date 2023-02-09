Фінансові новини
- |
- 09.02.23
- |
- 11:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія зі США обговорюють спільну боротьбу з «брудними» російськими грошима
09:39 09.02.2023 |
Міністр безпеки Великої Британії Том Тугендхат обговорив з топпосадовцями США посилення співпраці у сфері боротьбі з ухиленням підсанкційними росіянами обмежень.
Про це повідомляє Bloomberg.
У фокусі уваги урядовців наразі постає питання того, як зупинити виведення російських грошей у різні юрисдикції та активи, які легше приховати.
"Я зустрічаюся зі своїми колегами, щоб переконатися, що ми продовжимо разом посилювати нашу боротьбу проти незаконних фінансів і державних загроз, а також захищати наші демократії від загроз, з якими ми стикаємося сьогодні", - зазначив Тугендхат у коментарі Bloomberg.
Британський міністр зустрінеться з колегами з Міністерства внутрішньої безпеки, Міністерства юстиції та ФБР, а також проведе зустрічі з членами Конгресу та сенаторами, щоб обговорити покращення міжнародної співпраці у боротьбі з "брудними" грошима.
Американська оперативна група KleptoCapture займається відслідковуванням порушників санкцій і відстежує їхні активи, тоді як Британія за допомогою своєї спеціальної групи заблокувала або заморозила активи підсанкційних росіян на понад 30 млрд доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сунак: британські танки Challenger 2 будуть в Україні вже у березні
|Прем'єр Британії доручив перевірити, які літаки можна передати Україні
|Зеленський обговорив із Сунаком ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці
|НАБУ повідомило про підозру екскерівнику «Енергоатом-Трейдинг» за продаж електроенергії трейдеру Коломойського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Лондон та Київ погодили надання далекобійної зброї Україні
|Мінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
|Британія зі США обговорюють спільну боротьбу з «брудними» російськими грошима
|ЄЦБ тисне на європейські банки щодо виходу з Росії
|Макрон, Шольц та Зеленський зустрілися в Єлисейському палаці
|Підтримка України для деокупації та оборони змінюється разом з еволюцією війни, - Блінкен
Бізнес
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів
|IDC: Світові поставки смартфонів впали на 18,3%, це найнижчий показник з 2013 року
|У ЄС дозволили їсти цвіркунів і хробачків
|Cybertruck знову затримується — Tesla відклала початок масового виробництва бронепікапу до 2024 року