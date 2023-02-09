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АНАЛІТИКА

ЄЦБ тисне на європейські банки щодо виходу з Росії

 

Європейський центральний банк чинить тиск на банки єврозони щодо скорочення операцій в Росії.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на слова голови наглядового комітету Європейського центрального банку Андреа Енріа.

Він зазначив, що "багато банків вжили заходів", щоб зменшити свої ризики перед Росією після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але додав, що ЄЦБ буде вітати "будь-яку можливість для банків вийти з ринку".

Багато з 45 західних банків, що мають дочірні компанії в Росії, розглядали вихід з країни, але фактично зробили це лише деякі з них. Два банки, що залишилися з найбільшими активами, перебувають під наглядом ЄЦБ: австрійський Raiffeisen Bank International та італійський UniCredit.

"Звичайно, ми чинимо тиск на банки, щоб вони активно управляли ризиками [своїх російських активів]", - заявив Енріа. "Будь-яка можливість для банків вийти з цього бізнесу була б для нас привабливою з точки зору нагляду".

Торік РФ заборонила іноземним компаніям з "недружніх" країн (тих, які запровадили санкції проти Росії через її війну проти України) не можуть укладати угоди без схвалення президентом РФ Владіміра Путіна. Це ускладнює вихід банків з російського ринку. "Вікно для продажу [активів] потроху закривається", - додав Енріа.

За словами Енрії, кілька банків єврозони скоротили свої транскордонні операції з Росією, створили резерви на покриття потенційних збитків від них або відокремили свої російські операції від решти групи.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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