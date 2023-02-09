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АНАЛІТИКА

Така сама, як у Європі. Столтенберг допустив війну в Азії

 

Китай уважно спостерігає за війною Росії проти України та може розпочати своє вторгнення на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час спільного брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Пекін уважно спостерігає (за війною в Україні - ред.) та здобуває уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення. Тому те, що відбувається сьогодні в Європі, може відбутися завтра в Азії", - зазначив Столтенберг.

За його словами, КНР продовжує суттєво нарощувати свої збройні сили, у тому числі виробляє ядерну зброю "без будь-якої прозорості".

"Китай намагається встановити контроль над Південно-Китайським морем і загрожує Тайваню, репресує своїх громадян і обмежує права людини, поглиблює стратегічне партнерство з Москвою. Тому союзники НАТО мають реальні побоювання", - додав генсек.

Нагадаємо, раніше перший заступник державного секретаря США Венді Шерман заявляла, що її країна розглядає можливість початку бойових дій між Китаєм та Тайванем.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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