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АНАЛІТИКА

Казахстан заборонив іноземцям проживати в країні за внутрішнім паспортом

 

У Казастані змінили правила оформлення дозволу на постійне проживання іноземців у країні. Тепер усі приїжджі повинні мати закордонний паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polisia.kz.

Згідно з новими правилами, громадяни країн, з якими Казахстан має є міграційні угоди, можуть тимчасово перебувати в країні за внутрішніми документами, однак для постійного проживання іноземці повинні мати закордонний паспорт.

Термін дії закордонного паспорта має становити не менше 180 днів. Для отримання дозволу на тимчасове проживання також потрібна особиста присутність власника житла, де іноземець має намір оселитися, особи, яка діє від нього за довіреністю, або нотаріально завірена згода власника.

У МВС країни пояснили, що такі заходи були вжиті з метою унеможливлення реєстрації іноземців на неіснуючі адреси, а також на адреси, що не мають відношення до заявника.

Нагадаємо, раніше уряд Казахстану змінив правила в'їзду та перебування іноземців у республіці.

Протягом минулого року до Кахастану в'їхала величезна кількість росіян, які вирішили втекти з РФ на тлі мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін.

У свою чергу, в Казахстані вирішили без дозволу Кремля не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, які бажають виїхати з Росії після оголошення часткової мобілізації.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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