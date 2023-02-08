Попри напругу між США та Китаєм торгівля між країнами сягнула рекорду торік

Минулого року товарообіг між США та Китаєм сягнув рекордного рівня попри те, що їхні дипломатичні відносини продовжують погіршуватися.

Про це повідомляє BBC.

За офіційними даними, у 2022 році імпорт та експорт між двома країнами разом становив 690,6 млрд доларів.

Дані свідчать про те, що імпорт США з Китаю торік збільшився до 536,8 млрд доларів, оскільки американські покупці витрачали більше на товари китайського виробництва, зокрема - на іграшки та мобільні телефони. За той самий період американський експорт до Китаю зріс до 153,8 млрд доларів.

Хоча частково зростання торгівлі між двома країнами зумовлено зростанням вартості життя, ці цифри також вказують на те, наскільки США і Китай залежать один від одного, навіть після багатьох років торгового конфлікту між ними.

Дві найбільші економіки світу фактично перебувають у торговельній війні з 2018 року, коли тодішній президент США Дональд Трамп почав запроваджувати тарифи та інші обмеження проти Китаю.

Після десятиліть зростання китайського імпорту Трамп почав запроваджувати тарифи на китайські товари загальною вартістю понад 300 млрд доларів. Китай у відповідь ввів мита на імпорт американських товарів на суму близько 100 млрд доларів.

Більшість цих заходів залишаються чинними і через два з гаком роки після того, як Джо Байден став президентом. При цьому Штати посилюють обмеження щодо технологічного експорту до Китаю.