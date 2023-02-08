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Санкції працюють: Російські виробники скаржаться на дефіцит оболонок для сосисок і ковбас
16:02 08.02.2023 |
У Росії виник дефіцит оболонки (плівки), яку використовують для виготовлення всіх видів м'ясних виробів.
Про це пише місцеве видання "Ізвєстія" із посиланням на російську Національну спілку м'ясопереробників (НСМ).
Наявність проблеми з постачанням оболонки для м'ясної продукції підтвердив співвласник компанії "Окраїна" Віталій Деледівка.
За даними російських виробників, до запровадження санкцій ЄС у відповідь на повномасштабну війну проти України плівка для м'ясної продукції у РФ постачалася із семи європейських заводів.
У Росії фіброуозна оболонка, в яку упаковується 90% сервелату та сирокопчених ковбас, не виробляється. Через це російські виробники змушені завозити її з Китаю за передоплатою або через схеми "сірого" імпорту, у результаті термін поставки сягає 10 місяців.
Відтак російські м'ясопереробники змушені запасатися товаром майже на рік уперед, внаслідок чого витрати на його закупівлю зросли на 25-70%. У собівартості ковбаси частка цієї оболонки становить 15%, уточнили у НСМ.
Євросоюз запровадив заборону на постачання штучних оболонок із білкових та целюлозних матеріалів з 10 липня 2022 року.
Представник Мінсільгоспу РФ запевнив, що нині більшість російських м'ясопереробних підприємств забезпечені компонентами для роботи. Він пообіцяв, що влада шукає рішення, які мають розширити внутрішнє виробництво оболонок та організувати їх імпорт.
Своєю чергою у Мінпромторгу РФ заявили, що потужності з виготовлення оболонки із полімерних матеріалів у російських виробників значно перевищують потреби м'ясопереробників та їхнього дефіциту немає. А білкові та целюлозні оболонки постачаються з інших країн, також можливий їх "сірий" імпорт.
Оболонка, її колір і маркування - це впізнаваність на полиці, в яку вже вкладені колосальні гроші, тому важливо її зберегти виробника, зазначив експерт з м'ясного ринку Володимир Романов.
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