Фінансові новини
- |
- 08.02.23
- |
- 15:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Грузинська опозиція пропонує скоротити безвіз для росіян до 30 днів замість року
10:21 08.02.2023 |
Опозиційна партія "За Грузію" закликала парламент підтримати резолюцію про обмеження неконтрольованої міграції з Росії і скоротити термін безвізового перебування росіян до 30 днів.
Про це пише "Грузія Online".
Партія пропонує скасувати режим, що дозволяє громадянам Росії без візи перебувати в Грузії протягом року після перетину кордону. Ініціатори резолюції вважають, що терміни безвізового перебування для громадян Росії треба скоротити до 30 днів за пів року.
"Таким чином ми зможемо перевести ситуацію виключно в туристичний режим, і туризм не постраждає", - заявив депутат Михайло Даушвілі.
Раніше інша опозиційна партія, "Лело", без успіху намагалася провести в парламенті законопроєкт про введення візового режиму для громадян Росії.
Масова міграція громадян Росії в Грузію почалася після початку війни в Україні, було дві великі хвилі - навесні минулого року і восени, після оголошення мобілізації на території Росії.
Точної статистики, скільки росіян прибули до Грузії як мігранти, не існує - за чинним законодавством вони можуть залишатися в країні до року, і весь цей час вважаються туристами.
Після закінчення дозволеного терміну перебування достатньо перетнути кордон, і відлік наступного річного терміну починається заново. Експерти оцінюють кількість мігрантів з Росії не менше ніж у 100-120 тисяч осіб.
Безвізовий режим для громадян Росії в Грузії діє в односторонньому порядку - щоб потрапити в Росію, громадянам Грузії потрібна віза, яка видається за наявності вагомих підстав.
Влада Грузії неодноразово заявляла, що не бачить жодних загроз у масовій міграції росіян до країни.
Останнє опитування Національно-демократичного інституту США показало, що побоюються негативного впливу масової міграції росіян до Грузії 69% респондентів. Ще 17% вважають, що це матиме позитивний вплив, 6% заявили, що ніяк не вплине.
При цьому 57% вважають лояльний підхід влади Грузії до в'їзду громадян Росії неприйнятним, 29% - прийнятним, а 13% "не знають".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ повідомило про підозру екскерівнику «Енергоатом-Трейдинг» за продаж електроенергії трейдеру Коломойського
|«Люди в мундирах». Як сприймати призначення в Херсон, Дніпро і Запоріжжя нових керівників
|Німеччина, Данія і Нідерланди дадуть Україні понад 100 Leopard 1
|Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні танків Leopard 1 A5
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Лондон запровадив нові санкції проти ВПК Росії і оточення Путіна
|Справа MH17: слідчі кажуть про політичну відповідальність Путіна
|Зеленський прибув на Даунінг-стріт для переговорів із прем'єром Британії
|Японія передала Україні 259 генераторів для потреб енергосектору
|Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів та морських піхотинців
|Грузинська опозиція пропонує скоротити безвіз для росіян до 30 днів замість року
|Війна РФ проти України одна з головних причин світової інфляції — Байден
Бізнес
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів
|IDC: Світові поставки смартфонів впали на 18,3%, це найнижчий показник з 2013 року
|У ЄС дозволили їсти цвіркунів і хробачків
|Cybertruck знову затримується — Tesla відклала початок масового виробництва бронепікапу до 2024 року
|Samsung презентувала новий гнучкий дисплей Flex In & Out, який може складатися в обидва боки
|Працівники Amazon страйкують. Компанія обмежує час на туалет