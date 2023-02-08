Грузинська опозиція пропонує скоротити безвіз для росіян до 30 днів замість року

Опозиційна партія "За Грузію" закликала парламент підтримати резолюцію про обмеження неконтрольованої міграції з Росії і скоротити термін безвізового перебування росіян до 30 днів.

Про це пише "Грузія Online".

Партія пропонує скасувати режим, що дозволяє громадянам Росії без візи перебувати в Грузії протягом року після перетину кордону. Ініціатори резолюції вважають, що терміни безвізового перебування для громадян Росії треба скоротити до 30 днів за пів року.

"Таким чином ми зможемо перевести ситуацію виключно в туристичний режим, і туризм не постраждає", - заявив депутат Михайло Даушвілі.

Раніше інша опозиційна партія, "Лело", без успіху намагалася провести в парламенті законопроєкт про введення візового режиму для громадян Росії.

Масова міграція громадян Росії в Грузію почалася після початку війни в Україні, було дві великі хвилі - навесні минулого року і восени, після оголошення мобілізації на території Росії.

Точної статистики, скільки росіян прибули до Грузії як мігранти, не існує - за чинним законодавством вони можуть залишатися в країні до року, і весь цей час вважаються туристами.

Після закінчення дозволеного терміну перебування достатньо перетнути кордон, і відлік наступного річного терміну починається заново. Експерти оцінюють кількість мігрантів з Росії не менше ніж у 100-120 тисяч осіб.

Безвізовий режим для громадян Росії в Грузії діє в односторонньому порядку - щоб потрапити в Росію, громадянам Грузії потрібна віза, яка видається за наявності вагомих підстав.

Влада Грузії неодноразово заявляла, що не бачить жодних загроз у масовій міграції росіян до країни.

Останнє опитування Національно-демократичного інституту США показало, що побоюються негативного впливу масової міграції росіян до Грузії 69% респондентів. Ще 17% вважають, що це матиме позитивний вплив, 6% заявили, що ніяк не вплине.

При цьому 57% вважають лояльний підхід влади Грузії до в'їзду громадян Росії неприйнятним, 29% - прийнятним, а 13% "не знають".