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АНАЛІТИКА

Війна РФ проти України одна з головних причин світової інфляції — Байден

 

Пандемія COVID-19 та війна, яку розв'язала Росія проти України, - головні причини глобальної інфляції. Про це сказав під час щорічного послання у Конгресі президент США Джо Байден.

"Інфляція стала глобальною проблемою, тому що пандемія безпосередньо порушила ланцюги постачань, а несправедлива та жорстока війна Путіна проти України призвела до перебоїв у постачанні енергії та продовольства, заблокувала вивезення зерна з України", - зазначив він.

США докладають значних зусиль, щоб здолати цю проблему - і як перша економіка світу досягли кращих результатів, ніж інші країни, наголосив очільник Білого дому.

"Ми зараз у кращому становищі, ніж будь-яка інша країна на Землі", - додав президент США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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