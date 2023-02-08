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Війна РФ проти України одна з головних причин світової інфляції — Байден
10:10 08.02.2023 |
Пандемія COVID-19 та війна, яку розв'язала Росія проти України, - головні причини глобальної інфляції. Про це сказав під час щорічного послання у Конгресі президент США Джо Байден.
"Інфляція стала глобальною проблемою, тому що пандемія безпосередньо порушила ланцюги постачань, а несправедлива та жорстока війна Путіна проти України призвела до перебоїв у постачанні енергії та продовольства, заблокувала вивезення зерна з України", - зазначив він.
США докладають значних зусиль, щоб здолати цю проблему - і як перша економіка світу досягли кращих результатів, ніж інші країни, наголосив очільник Білого дому.
"Ми зараз у кращому становищі, ніж будь-яка інша країна на Землі", - додав президент США.
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