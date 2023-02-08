Війна РФ проти України одна з головних причин світової інфляції — Байден

Пандемія COVID-19 та війна, яку розв'язала Росія проти України, - головні причини глобальної інфляції. Про це сказав під час щорічного послання у Конгресі президент США Джо Байден.

"Інфляція стала глобальною проблемою, тому що пандемія безпосередньо порушила ланцюги постачань, а несправедлива та жорстока війна Путіна проти України призвела до перебоїв у постачанні енергії та продовольства, заблокувала вивезення зерна з України", - зазначив він.

США докладають значних зусиль, щоб здолати цю проблему - і як перша економіка світу досягли кращих результатів, ніж інші країни, наголосив очільник Білого дому.

"Ми зараз у кращому становищі, ніж будь-яка інша країна на Землі", - додав президент США.