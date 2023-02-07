Пхеньян погрожує збільшити цьогоріч кількість маневрів

Керівництво Північної Кореї заявило про намір активізувати свої військові маневри з метою підвищення "готовності до війни". Відповідне рішення було ухвалено на проведеній напередодні, 6 лютого, нараді вищого військового керівництва за участі лідера КНДР Кім Чен Ина, повідомили північнокорейські державні ЗМІ.

Комуністичне керівництво Пхеньяна неодноразово погрожувало військовою ескалацією в регіоні, а нещодавно оголосило, що буде "експоненціально" розширювати власний ядерний арсенал. Крім того, отриманні нещодавно супутникові знімки свідчать про підготовку Пхеньяном до проведення масштабного військового параду. Приводом для такого заходу може стати річниця заснування збройних сил країни, яку відзначатимуть 8 лютого, або день народження покійного батька Кім Чен Ина, що припадає на 16 лютого, пише інформагенція AFP.

З огляду на постійні провокації з боку Північної Кореї, наприкінці січня поточного року Південна Корея і США, своєю чергою, оголосили про посилення спільних маневрів.

В ООН вказують на злочинні джерела фінансування військових авантюр Пхеньяна

Тим часом в Організації Об'єднаних Націй (ООН) переконані, що свою постійну "гру м'язами", насамперед демонстрацію ракетно-ядерного потенціалу, Пхеньян фінансує завдяки масштабним кіберкрадіжкам та кіберзлочинам. Такий висновок містить спеціальна доповідь ООН, на яку посилаються західні інформагентства.

Автори документа підрахували, що пов'язані з владою Північної Кореї хакери у 2022 році, за різними оцінками, вкрали віртуальних активів і кібервалюти на суму від 630 мільйонів до одного мільярда доларів. "Зміна вартості криптовалюти останніми місяцями, ймовірно, вплинула на ці оцінки, але обидві оцінки показують, що 2022 рік став рекордним роком для крадіжки віртуальних активів Північною Кореєю", - ідеться у звіті ООН, який цитує Reuters.

Як зазначають автори доповіді, методи, застосовані торік кіберзлочинцями з КНДР, стали "витонченішими", що ускладнює відстеження вкрадених коштів. Більшість кібератак вчинено групами, контрольованими головним розвідувальним управлінням Північної Кореї. Загалом за останні шість років керовані державою хакери КНДР заволоділи онлайн-активами на сукупну суму близько 1,2 мільярда доларів, наголошується в документі.

Вкрадені гроші йдуть і на ракетно-ядерну програму КНДР

Украдені кошти часто анонімно інвестували в криптовалюту, а згодом використовували для фінансування ядерних і ракетних програм КНДР, ідеться в доповіді. Приміром, у 2022 році Північна Корея провела рекордну кількість ракетних пусків, насамперед балістичних, запустивши 73 балістичні ракети, й дедалі відкритіше погрожує ядерною зброєю, зазначають в ООН.

Серед запущених Пхеньяном ракет була й найбільша в світі балістична ракета для ґрунтового мобільного ракетного комплексу - "Хвасон-17", котру західні аналітики вже охрестили "ракетою-монстром". Крім того, було проведено й чимало іспитів інших новітніх ракетних систем та компонентів, зокрема й надпотужного твердопаливного ракетного двигуна.

У червні 2022 року спецпредставник США щодо Північної Кореї Сон Кім повідомив, що, за даними розвідки, КНДР "у будь-який момент" має намір провести чергове - вже сьоме - ядерне випробування. Останнє випробування КНДР боєголовки з термоядерним зарядом відбулося 2017 року.