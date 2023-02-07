Діра у $25 млрд. У Росії в січні зафіксували рекордний дефіцит федерального бюджету

Дефіцит державного бюджету Росії у січні 2023 року становив 1,76 трлн рублів, або майже $25 млрд. Доходи у порівнянні з минулим роком впали на 35%, тоді як витрати збільшились на 59%, повідомив російський Мінфін.

У федеральному бюджеті РФ на 2023 рік закладено дефіцит в розмірі 2,9 трлн рублів, тобто більша частина дефіциту уже сформована в перший же місяць року.

Раніше такого великого дефіциту у січні в Росії не було ніколи, вказують російські журналісти.

Нафтогазові доходи Росії у січні скоротилися у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року на 46%, що в Росії пояснюють зниженням котирувань цін на нафту і скороченням обсягів експорту природного газу.

Замість 795 млрд рублів, які РФ отримала від продажу нафти й газу минулого січня, цього місяця вона заробила тільки 426 млрд, або $6 млрд.

Щоб покрити дефіцит бюджету, російський Мінфін у січні вперше продав невелику частину золота (3,6 тонни) з Фонду національного добробуту. Раніше загалом Мінфін РФ скуповував золото.