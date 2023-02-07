Більшість однопартійців Байдена не хочуть, щоб він балотувався в президенти США вдруге

Більшість прихильників Демократичної партії США вважають, що президенту Джо Байдену не потрібно переобиратись на другий термін у 2024 році.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить нове опитування центру дослідження громадської думки AP-NORC.

Якщо за кілька тижнів до проміжних виборів 2022 року за переобрання Байдена виступали 52% демократів, нині їхнє число впало до 37%.

Зменшення кількості демократів, які вважають, що Байдену слід знову балотуватися на посаду президента, спостерігається переважно серед молодих людей. 49% демократів у віці 45+ років 49% вважають, що Байден повинен балотуватися на другий термін (у жовтні 2022-го було 58%).

Але серед тих, кому менше 45 років, 23% вважають, що він повинен балотуватися на другий термін (перед проміжними виборами таких було 45%).

Глибинні інтерв'ю з учасниками опитування AP-NORC свідчать, що багато хто вважає 80-річний вік Байдена перешкодою: люди вказують на його кашель, ходу, помилки й можливість того, що стресова робота президента США краще пасувала б комусь молодшому.

Раніше американський президент, спираючись на свою багаторічну кар'єру, стверджував, що більш ніж впорається з викликами на посаді й на другому терміні.

Опитування було опубліковане за день до того, як президент США звернеться до Конгресу з посланням "Про становище нації", в якому викладе пріоритети діяльності на наступний рік.

Як повідомлялось, 41% респондентів схвалюють діяльність Байдена на посаді президента США - приблизно стільки ж, як і 43%, які заявили про це в грудні 2022 року. За партійною ознакою 77% демократів підтримують роботу Байдена, а 91% республіканців - не підтримують.