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АНАЛІТИКА

Майже 80 поштовхів та 6 тисяч зруйнованих будівель: оновлено дані про землетрус в Туреччині

 

Внаслідок землетрусу в понеділок у Туреччині завалилися понад 5600 будівель. Загалом у понеділок, е лютого було зафіксовано 80 поштовхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зокрема, у заяві Агентства з надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини (AFAD) йдеться, що під час та після землетрусу завалились щонайменше 5606 будівель.

У районі землетрусу працюють 19 574 рятувальники.

Турецькі авіалінії оголосили у понеділок, що польоти в Адану, Елязиг та Діярбакир продовжуються для громадян, які хочуть дістатися до зони землетрусу.

За даними Геологічної служби США, після землетрусу магнітудою 7,8, на півдні Туреччини сталося щонайменше 77 афтершоків силою 4,0 або більше балів.

Нагадаємо, за даними рятувальників, кількість загиблих у Туреччині зросла до 2316 осіб.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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