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АНАЛІТИКА

США може ввести 200% мито на алюміній із РФ - агентство

 

США готуються обкласти алюміній з Росії 200% митом, це може статися вже цього тижня, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на ознайомлені з ситуацією джерела.

Цей захід розглядали протягом кількох місяців, заявили співрозмовники агентства. Вони також додали, що США націлилися на російський метал, тому що російські компанії, на їхню думку, займаються демпінгом на ринку США, завдаючи збитків американським компаніям.

Такі суворі тарифи фактично припинять імпорт металу з Росії до США.

Адміністрація США розглядала санкції щодо російського алюмінію ще у лютому 2022 року, але відмовилася від цього, оскільки такі заходи можуть підірвати світові постачання цього металу, повідомляв Bloomberg раніше.

Російський "РусАл" є другим за величиною виробником металу у світі поза Китаєм з часткою на глобальному ринку близько 6%. Алюміній, що постачається з Росії, традиційно становить близько 10% від загального обсягу імпорту США.

Американська Alcoa раніше лобіювала вилучення російського металу із лістингу LME. Компанія висловлювала занепокоєння з приводу того, що розв'язана Росією війна в Україні, окрім спричиненої нею гуманітарної та енергетичної кризи, може спотворити ринковий характер цін на алюміній та підвищити системні ризики для надійності контракту на алюміній на LME. Біржа відмовилася вводити обмеження на російський метал, у середині листопада минулого року заявивши, що "не повинна виносити чи нав'язувати етичні судження на широкому ринку".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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