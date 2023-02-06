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АНАЛІТИКА

Швейцарські депутати відвідали Тайвань: хочуть тісніших відносин

 

Група швейцарських депутатів прибула на Тайвань для зустрічі з президенткою і поглиблення політичних відносин з островом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Швейцарія, як і всі інші європейські уряди, окрім Ватикану, має офіційні відносини з Пекіном, а не з Тайванем, але має широкі комерційні та неформальні зв'язки з демократичним островом, який є центром високих технологій і торгівлі.

Швейцарські депутати звернулися до свого уряду з проханням "вивчити, як можна поступово поглибити існуючі відносини Швейцарії з Тайванем в інтересах бізнесу, політики, науки і культури", - заявив один із депутатів Фабіан Моліна під час зустрічі з президенткою Цай Інвень.

Тайвань і Китай розділилися в 1949 році після громадянської війни. Острів ніколи не був частиною Китайської Народної Республіки, але Комуністична партія заявляє, що він зобов'язаний об'єднатися з материком, за необхідності - силою. Пекін заявляє, що демократично обраний уряд Цай Інвень не має права вести закордонні відносини.

"Абсолютно необхідно, щоб існуючі розбіжності і напруженість між Тайванем і КНР були вирішені мирним шляхом і через діалог. Будь-які інші дії були б неприйнятними", - сказав Моліна, член Соціал-демократичної партії Швейцарії.

Посольство Китаю в Швейцарії попередило депутатів напередодні їхньої поїздки, щоб вони уникали "офіційних контактів".

Законодавці з Британії та інших країн також відвідали Тайвань на знак підтримки обраного уряду.

 

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