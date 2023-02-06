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В Туреччині стався ще один дуже потужний землетрус
13:20 06.02.2023 |
В Туреччині в обідню пору в зоні, де у понеділок вранці стався сильний землетрус, відбувся ще один дуже потужний поштовх.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN Turk.
Землетрус відбувся о 13:23 за місцевим часом та відчувався в багатьох провінціях Туреччини.
Його інтенсивність, за даними Європейсько-середземноморської сейсмологічної служби, магнітуда була зафіксована на рівні 7,7, епіцентр був зафіксований в районі Кахраманмараш. За даними турецького сейсмологічного центру Kandilli, магнітуда землетрусу склала 7,5.
Новий землетрус відчувався також в Дамаску, Латакії та низці інших провінцій Сирії.
За останніми даними, внаслідок потужного землетрусу в Туреччині у понеділок вранці загинули 912 осіб, 5 385 отримали поранення.
Новий потужний афтершок може призвести до ще більшої кількості руйнувань та жертв.
Ранковий землетрус також завдав значних руйнувань та пошкоджень у Сирії. За останніми даними незалежної Сирійської обсерваторії прав людини, кількість загиблих там зросла до 400, поранених - понад 1000.
За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, землетрус, що стався у понеділок вранці, став найбільшим лихом в історії Туреччини після катастрофічного Ерзінджанського землетрусу 1939 року, коли загинули понад 33 тисячі людей.
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