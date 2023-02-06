В Туреччині стався ще один дуже потужний землетрус

В Туреччині в обідню пору в зоні, де у понеділок вранці стався сильний землетрус, відбувся ще один дуже потужний поштовх.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN Turk.

Землетрус відбувся о 13:23 за місцевим часом та відчувався в багатьох провінціях Туреччини.

Його інтенсивність, за даними Європейсько-середземноморської сейсмологічної служби, магнітуда була зафіксована на рівні 7,7, епіцентр був зафіксований в районі Кахраманмараш. За даними турецького сейсмологічного центру Kandilli, магнітуда землетрусу склала 7,5.

Новий землетрус відчувався також в Дамаску, Латакії та низці інших провінцій Сирії.

За останніми даними, внаслідок потужного землетрусу в Туреччині у понеділок вранці загинули 912 осіб, 5 385 отримали поранення.

Новий потужний афтершок може призвести до ще більшої кількості руйнувань та жертв.

Ранковий землетрус також завдав значних руйнувань та пошкоджень у Сирії. За останніми даними незалежної Сирійської обсерваторії прав людини, кількість загиблих там зросла до 400, поранених - понад 1000.

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, землетрус, що стався у понеділок вранці, став найбільшим лихом в історії Туреччини після катастрофічного Ерзінджанського землетрусу 1939 року, коли загинули понад 33 тисячі людей.