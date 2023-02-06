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АНАЛІТИКА

В Ірані амністували «десятки тисяч» учасників протестів

 

Духовний лідер та керівник Ірану аятола Алі Хаменеї погодився звільнити від покарання або пом'якшити вирок десяткам тисяч обвинувачених учасників протестів, викликаних загибеллю 22-річної Махси Аміні,які тривали у країні з вересня минулого року, повідомила у неділю, 5 лютого, іранська державна агенція IRNA.

Амністія однак не застосовуватиметься до осіб, які "шпигували на користь іноземців, мали прямий контакт з агентами іноземних розвідслужб, навмисно вбивали або наносили ушкодження, руйнували і підпалювали державні, військові та громадські об'єкти, а також до людей, до яких позивається приватна особа".

"Звичайно, ті, хто не покається через свою діяльність і не дасть письмового зобов'язання не повторювати таку діяльність, не будуть помилувані", - заявив заступник голови судової влади Ірану Садек Рахімі, повідомляє Reuters з посиланням на іранські ЗМІ.

Амністія ініційована у зв'язку із відзначенням в країні 44-річчя перемоги Ісламської революції.

100 протестувальникам загрожує страта

За даними правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA) за час протестів в Ірані було заарештовано близько 20 тисяч людей. Понад 500 осіб, у тому числі 70 неповнолітніх, були вбиті під час придушення масових виступів, стверджують правозахисники.

Наразі відомо про страту щонайменше чотирьох учасників протестів. За інформацією організації Iran Human Rights (IHR), щонайменше ще 100 затриманим протестувальникам загрожує смертна кара. Деяким з них висунуті обвинувачення за статтями, які не передбачають помилування чи амністію, зауважує Reuters, посилаючись на іранські медіа.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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